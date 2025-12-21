直播/隨機砍人事件救命醫師父女檔找到了 蔣萬安當面致謝

北市19日發生隨機殺人案，台北市長蔣萬安今（21）日透露，他在探視傷者期間，一名傷者特別向他請託，希望能找到第一時間在現場幫他急救的2位醫師。據了解，這2位醫師就是台大醫院的顏瑞昇、顏均蓉父女檔，蔣萬安安排下午2點前往台大醫院表達感謝之意。

台北市長蔣萬安21日下午將前往台大醫院向顏姓醫師父女檔表達感謝。（資料照／中天新聞）

蔣萬安上午出席市政治安會議後受訪時提到，這兩天探視傷者的過程中，其中一位目前在聯合醫院中興院區住院治療的受傷民眾向他反映，想找到那2位醫師表達感謝之意，經過市府團隊查訪後，已經尋獲這2位低調的無名英雄。

台北捷運台北車站19日下午發生隨機攻擊事件。（資料照／中天新聞）

這2位醫師分別是台大醫院的顏瑞昇、顏均蓉父女檔，其中顏瑞昇醫師剛好是「急診醫學、重症醫學」專門，目前是台大醫院急診醫學部主治醫師。

顏瑞昇醫師。（圖／台大醫院官網）

蔣萬安透露，為了表彰醫護人員在當下見義勇為的義舉，於今日下午2點前往台大醫院，當面向顏瑞昇醫師父女致意，並表達傷者最誠摯的感謝。

