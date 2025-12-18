直播》高虹安重返新竹市府喊「我回來了」：很激動但也很沉穩

高虹安今新竹市府復職。（取自直播）

新竹市長高虹安18日上午8點30分，返回新竹市政府復職，支持者擠爆市府大廳外夾道歡迎。（王惠慧攝）

新竹市長高虹安助理費案二審撤銷貪污罪，新竹市政府第一時間就向內政部申請高虹安復職，而內政部於昨（17）下午回函准予復職。一早市府大廳外擠滿帶著花束的支持者，府內一級主管更是列隊歡迎。高虹安於8點半左右現身市府，並先在市府大廳發表談話。她在一開始致詞表示，「非常感動，謝謝大家，我回來了，今天走進來市府這段路，其實我的心情是很激動，但也相對很沉穩」。

高虹安因貪汙案，去年7月26日一審判決7年4月有期徒刑、褫奪公權4年，高虹安立即遭停職，並由副市長邱臣遠代理至今。本月16日二審大逆轉，撤銷貪汙罪判決，改判《刑法》使公務員登載不實偽造文書判刑6月，可易科罰金，讓高虹安沉冤得雪。

高虹安一開始致詞時表示，「看到這麼多熟悉市政團隊夥伴和很多市民朋友們，真的非常感動，謝謝大家，我回來了，今天走進來市政府這段路，站在這邊跟大家說話，其實我的心情是很激動，但也相對很沉穩」；她說，激動的是因為，終於經過一年多風風雨雨，終於可以走進來最熱愛；最牽掛的市府，最沉穩的是，經過這麼多逆境，現在也比任何時更加了解責任重要。

高虹安說，在這一年多時間裡面，對於忙碌的大家來說，這一年多對於大家好像一眨眼就過去，對於我來說好像漫長像是過了一個世代，這段時間雖然沒在市府內和大家並肩作戰，但新竹市政在優秀市政團隊得努力之下，一天都沒有也不能夠停下，要特別感謝所有市政團隊，特別感謝邱臣遠代理市長、秘書長，大家堅守崗位，持續推動市政。

高虹安也強調，會盡力檢視市政、政見完成進度，也會親自看重大建設如何能夠加速推進，也會持續強化校園安全教育投資，也會把照顧長輩孩子家庭放在第一線核心政策，把心力放在市政工作，和所有優秀市政團隊夥伴，一起並肩作戰，把事情繼續做好。

另外，高虹安預計上午11點將赴新竹巨城購物中心1樓噴水池廣場，出席新竹市消防局形象月曆發表記者會。高虹安昨接受《中國時報》專訪，她提出未來施政的3大核心焦點，包括啟動專案檢視，加速推進停滯的建設；聚焦全齡福祉政策，強化社會支持網；以及建立嚴謹財政紀律，打造負責之城，強調將以「效率、福利、紀律」重建市民信任。

地方政壇分析指出，復職後的黃金百日將是高虹安修復政治信任的關鍵期，隨著她正式重返市長辦公室，高虹安將以3大施政方針作為行動綱領，帶領新竹市政府團隊重新出發，用實質的施政成績單回應民意的期待。

