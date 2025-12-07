直播》8歲兒涉校園霸凌 賴瑞隆哽咽道歉「停學到期末、準備轉學」

民進黨立委賴瑞隆8歲兒涉入校園衝突風波延燒，女童家長質疑至今未獲賴家親口道歉。（中時資料照／姚志平攝）

民進黨立委賴瑞隆8歲兒涉入校園衝突風波延燒，女童家長質疑至今未獲賴家親口道歉。事件起於10月踢足球時的界外球爭執，雙方發生互攻，校方10月底啟動通報、11月底進入霸凌調查。賴瑞隆5日出面致歉，坦言教養疏忽並強調「先動手就是不對」，但家屬仍不滿，賴瑞隆今（7）日再度出面說明，並哽咽落淚，再次向受傷女童及其家長致上「最深的歉意」。

賴瑞隆表示，過去兩天他都親自前往學校，希望能透過校方安排，與女童家長當面溝通並表達歉意，但始終未能順利碰面。女童母親提出三項訴求，包括希望賴瑞隆親自觀看衝突錄影、妥善進行溝通，以及避免雙方孩子再度接觸。賴瑞隆說，他已於昨日重返校園觀看錄影帶、了解完整狀況，後續也會配合校方安排，盼能早日與家長見面說明。

此外，賴瑞隆承諾，為避免孩子再與女童接觸，他已決定讓兒子在學期末前暫停到校，由家人陪同在家自學，並將安排轉學。他強調：「請女童媽媽放心，這件事情不會再發生。」

他也透露，女童母親提及對孩子狀況的疑慮，他已向對方說明，並依照家長建議，帶孩子接受心理醫師評估。他坦言，近期確實發現孩子在情緒與行為上有些異常，未來將持續尋求專業協助，「我會陪著孩子一起改善，也希望獲得家長的諒解。」

賴瑞隆再次強調願意親自當面道歉，盼以誠意化解爭議。賴瑞隆表示，身為父親，他必須替孩子澄清外界流傳的不實資訊。他指出，網路上充斥許多錯誤說法，對孩子造成極大傷害，例如有人聲稱孩子在前一所學校已有不良紀錄，甚至與所謂「集團孫子」相關，但這些皆非事實，前一所學校也已對外澄清並無霸凌事件。賴瑞隆強調，近期網路渲染過度，對一名8歲孩童極不公平，台灣社會不應如此。他說，孩子犯錯的部分，身為父親有責任教導，但面對外界的不實攻擊，他也必須站出來保護孩子，「我們會一起照顧好所有的孩子。」

談到此處，賴瑞隆一度哽咽。他透露，昨天回家時，孩子對他說：「爸爸，對不起，害你向全國道歉。」他心中卻認為，真正該道歉的是自己。「你年紀這麼小，卻要承受這些壓力。雖然你有錯，但因為我的身分和角色，讓你面對更大的輿論，是爸爸對不起你，我沒有做好父親的責任。」賴瑞隆最後再次向女童家長致歉，表示因他的身分讓此事擴大，造成更多人受到影響。

