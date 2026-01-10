直播15分鐘賣爆150萬！陳孟賢放話團隊「年終厚度很有感」

陳孟賢成為直播吸金王。（圖／全球巨星有限公司）





藝人陳孟賢今年在西螺主持跨年晚會，舞台魅力全開，展現新一代主持擔當的穩場實力，陳孟賢在直播帶貨市場同樣火力全開，其代言的保健食品在直播平台場場逼近百萬業績，最高紀錄在短短15分鐘內賣爆新台幣150萬元的超猛業績，直接刷新個人與品牌雙方紀錄，也讓品牌方毫不猶豫火速續約。談到2025年整體收入表現，陳孟賢也笑認是「豐收年」，除了節目主持、商演邀約穩定成長，直播帶貨的成績更是關鍵推力。

在舞台與直播雙線全開的高密度行程下，陳孟賢始終不忘點名幕後團隊的重要性。他直言，能夠在短時間內完成高額轉換、直播節奏穩住不亂，絕對不是一個人的功勞：「我的團隊跟著我南征北討，像跨年那天在西螺這麼冷，他們全程在台下陪我吹風，平常直播還要幫我盯數據、理貨、應對各種突發狀況，真的非常辛苦。」被問到是否準備年終或員工旅遊時，他霸氣宣布：「全球巨星的團隊，員工旅遊怎麼可以隨便？當然是海外走起！」至於年終獎金，他笑說一定會是「厚度很有感」的那種：「讓他們拿在手上會覺得重，這樣大家也會更有動力繼續拼出好成績。」

陳孟賢接受鼻炎微創手術擤出大片血塊。（圖／全球巨星有限公司）

事業成績亮眼之餘，陳孟賢也大方分享近況，透露自己為了解決多年困擾的過敏性鼻炎，近期已接受微創手術積極治療。他坦言，最近在演唱與主持時，常因鼻塞、鼻水倒流影響呼吸與聲音狀態，為了讓歌聲更通透、表演更有爆發力，才決定「進廠維修」，為舞台全面升級。術後恢復狀況良好的他，也幽默回應外界對整形的揣測：「鼻子是爸媽生給我的，我只是把路修通了！」氣順之後，野心也全面解鎖，陳孟賢笑喊自己什麼都想嘗試，不僅不排斥戲劇演出，帥氣總裁、搞笑反派都願意挑戰，甚至大膽許願希望有機會與金曲歌后陳小雲合作，「如果她願意再站上舞台，要我當〈舞女〉、幫她伴舞都行！」

2025年推出全新專輯《全球巨星》，陳孟賢形容這是一張「用盡力氣生出來的作品」，回頭看唱片與數位成績，他笑說給自己「全球等級的滿意」，能完成專輯本身就已達標，而最享受、也最放不下的身份，始終還是歌手。展望2026年，陳孟賢直言已做好全面升級的準備，演唱會計畫、主持舞台與品牌代言將同步推進，他也向一路支持的廠商與粉絲喊話：「謝謝大家用新台幣支持我推薦的每一個好物，2026年，你們會看到一個升級版的陳孟賢——鼻子通了、眼睛亮了、舞台更敢拚，我都準備好了！」



