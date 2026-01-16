直擊》「唯一親人」龍千玉捧白花現身曹西平靈堂 神情哀傷：願您繼續熱愛歌舞

龍千玉16日現身曹西平靈堂。（許雅淳攝）

資深藝人曹西平去年12月29日在三重家中猝逝，享壽66歲。曹西平生前與「前嫂嫂」台語歌后龍千玉私交甚好，是他唯一的「親人」，龍千玉16日現身曹西平靈堂弔念。

龍千玉現身曹西平靈堂，神情哀傷，特地抱著一束白色鮮花，訴說對曹西平思念，「懷念親愛的四哥，願您在另一個世界，繼續做自己最愛的歌舞。」龍千玉一談起曹西平忍不住激動爆哭，「謝謝他在我最無助的時候，當我的靠山，給我很多的鼓勵跟支持。」

龍千玉現身曹西平靈堂，忍不住激動爆哭。（許雅淳攝）

曹西平逝世後，她2度夢到曹西平，第一次的夢境就跟他生前一樣在聊天，「聊天聊得很開心，他還說我做什麼事情，他都會支持，醒來沒什麼感覺，就跟生前一樣。」第二次則是前兩天又夢到曹西平，「我夢到我們一起吃飯，後來他眼鏡斷掉，他就一直拿起來玩，後來我說四哥眼鏡斷了，他就說斷了就斷了」，她醒來後覺得好像跟曹西平這輩子緣分結束了，「但我相信我們生生世世，一定會結很好的緣。」

龍千玉16日現身曹西平靈堂。（許雅淳攝）

薔薔16日素顏赴曹西平靈堂哀悼，形容曹西平靈堂弄的滿不錯，蠻風光體面，2人過去因為有認識的朋友，「他有對我蠻好，他開始賣耳環，我都會去看他直播，也會常常聊天，算是他的客人，再怎麼樣，這種重要時刻還是要出現。」

薔薔16日赴曹西平靈堂哀悼。（許雅淳攝）

她說曹西平現在已經沒有什麼痛，「也沒有什麼折磨，我覺得他可以放下執念，還是蠻多人在乎他，蠻多人把他放在心裡面，後事的一切都很體面風光，願他放下人世間的執念和煩惱，不用擔心那麼多很煩的事情，希望他一路好走，會永遠記得他。」

她最後感性說曹西平生前都會支持她所做的事情，「他是蠻好的人，對晚輩也是蠻好的，他其實是嘴巴比較利的人，但私下人很好。」

