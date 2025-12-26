直擊上銬畫面！高雄婦亮刀恐嚇行員 原因曝光

陳婦遭員警上銬逮捕。（圖／東森新聞）





高雄一名62歲陳姓婦人，因不滿醫療保險理賠遭拒，竟亮出刀具恐嚇行員，嚇壞行員及現場民眾。所幸警方及時化解危機，將陳婦上銬逮捕。

疑理賠遭拒失控

陳婦上午11時許前往前鎮區某保險公司分行，申請辦理理賠手續，卻在接近中午時因為理賠遭拒，情緒激動拒絕行員一起到房間詳談的提議，當場拿出水果刀威脅行員。其他行員見狀立刻報警、疏散其他民眾，所有人一哄而散逃到分行外。

員警將陳婦帶出分行。（圖／東森新聞）

警火速趕到

警方獲報趕抵現場時陳婦仍留在行內，2名員警見狀馬上拿出手銬逮捕。陳婦遭上銬過程中雖一度表現出輕微反抗的行為，但大致冷靜接受員警上銬與帶出分行。詳細衝突與事件原因，仍有待警方釐清。

