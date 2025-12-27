直擊人行道打羽球 待轉騎士：很怕有人衝過來

有民眾騎車待轉時驚見路邊人行道，有人在打羽球。（圖／翻攝自社會事新聞影音）





高雄三民區博愛一路上，有民眾騎車待轉時驚見路邊人行道，有人在打羽球，騎士在待轉深怕球飛過來，覺得這票人把人行道當羽球場，相當危險，這有人過來搶球，可能會被撞，也擔心會影響行車安全。

甚至路旁行人經過這個也得繞道而行，而這裡明明有立著牌子指行人優先，但現在被當作羽球場，影片被公開到網路上引發熱議。

過去在其他縣市也有人把人行道當羽球場就被開罰，恐怕收到兩張罰單，最高還可能被罰兩千四百塊的罰鍰，如果因為打球造成其他用路人的安全疑慮，恐怕問題會更大。

