直擊佛羅倫斯最神秘景點 米開朗基羅躲避政爭密室

（中央社記者黃雅詩佛羅倫斯7日專電）義大利佛羅倫斯是文藝復興重鎮，遊客如織，但許多人未必知道，這裡有個極其隱密的景點「米開朗基羅秘密房間」，據信是這位大師在中世紀躲避政爭的藏身處，每週僅開放少數預約名額，讓參觀者一睹牆上保存的珍貴素描，遙想那段精彩歷史。

中央社記者應「托斯卡尼櫥窗」（Vetrina Toscana）計畫邀請，獲得罕見機會至現場拍攝，為台灣觀眾介紹這個特殊景點。此計畫是托斯卡尼區政府與商會合作的觀光推廣專案，旨在讓國內外遊客對托斯卡尼美景美食有更深度體驗。

● 米開朗基羅地下密室 數百年後曝光大師手稿

「米開朗基羅秘密房間」位在佛羅倫斯市中心的梅迪奇禮拜堂（Medici Chapels）內。梅迪奇家族是佛羅倫斯15到18世紀最權勢滔天的貴族，文藝復興大師米開朗基羅（Michelangelo）曾為梅迪奇家族工作，包括打造禮拜堂內的家族陵墓「新聖器室」（Sagrestia Nuova）。

其中知名作品是朱利安諾（Giuliano）、羅倫佐（Lorenzo）2位梅迪奇公爵的陵墓雕像，米開朗基羅分別以雕像凌駕「晝、夜」與「黃昏、黎明」為創作主題，象徵梅迪奇家族超越時間的榮耀。

諷刺的是，米開朗基羅後來為了躲避梅迪奇家族迫害，據信就藏身在「新聖器室」角落小房間的地下密室中。入口地道十分隱密，因此數百年來從未被注意，或僅被當成堆置木炭倉庫，直至1975年，在一次修繕工程中才重新被發掘，並被研判是米開朗基羅手繪草圖的珍貴遺跡。

此後又經過近50年，密室在2023年11月終於向民眾開放，但採嚴格時段預約制，每次僅容許4人在陪同下進入參觀15分鐘，每週遊客不得超過百人。

● 密室窺歷史 大師捲入貴族與共和體制之爭

記者實際走下狹窄陡峭階梯，一人通行幾無迴身空間，階梯盡頭是一個僅約7公尺長的空間，在瀰漫陰暗、密閉恐懼的氛圍之中，抬頭卻可看到滿牆絕美手繪壁畫。

「這個空間非常值得參觀，可讓後世一窺米開朗基羅當年躲避梅迪奇家族的情景。」美國佛羅里達州立大學「義大利計畫」教授巴特斯（Victoria Bartels）告訴中央社，16世紀時，米開朗基羅因支持共和政體對抗梅迪奇家族，怕遭梅迪奇家族報復，最後這位大師甚至離開家鄉佛羅倫斯前往羅馬。

在米開朗基羅移居羅馬之前，曾有段時間「消失」在歷史記載，在這個地下秘室出土後，許多史學家相信這就是米開朗基羅那段期間的藏匿地點，巴特斯說，「米開朗基羅雖曾幫梅迪奇家族工作，卻很怕這些權貴，因他實際是支持共和體制，還曾幫共和軍設計防禦工事」。

佛羅倫斯在1527到1530年之間曾成立短暫共和國政體，期間梅迪奇家族遭到驅逐，據信米開朗基羅是在1530年梅迪奇家族重新在佛羅倫斯掌權時，藏匿在此密室約2個月左右。

米開朗基羅在1534年移居羅馬，直自近90歲高齡逝世，才叮囑家人將其遺體運回故鄉佛羅倫斯安葬。

● 密室遺跡細節滿滿 史學家爭論未解之謎

根據當初發掘密室的博物館館長波傑多（Paolo Dal Poggetto）推論，這些牆上畫作，有些是米開朗基羅利用隱居時期勾勒的「未來創作計畫」，包括一些特寫雕像的腿部細節。

牆上素描還包括米開朗基羅一些「過去傑作精選」，例如「大衛像」的局部（完成於1504年）或西斯汀禮拜堂天花板（落成於1512年）中一些人物形象。

義大利藝術史學家彼耶第（Monica Bietti）曾在「國家地理雜誌」介紹中表示，「米開朗基羅是一位天才，在隱居情況下他能做什麼呢？當然是畫畫。」不過就像所有未署名的古代藝術作品，後世總是無法完全確定作者，其考據與爭辯至今仍未結束。（編輯：張芷瑄）1141207