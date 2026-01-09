直擊光復泥沙埋屋、災民帳篷為家 重建停滯
[NOWnews今日新聞] 2025年9月23日，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，重創光復鄉，釀19死5失聯悲劇。事隔百日，《NOWNEWS》採訪團隊重返災區，直擊佛祖街民宅仍被泥砂掩埋、災民睡帳篷，重建進度緩慢，如按下暫停鍵。
根據中央災害應變中心統計，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流6000萬噸湖水，夾帶泥沙傾瀉而下，衝擊光復鄉、萬榮鄉及鳳林鎮，除人員傷亡、基礎設施毀損外，農業災損高達5.9億。立法案三讀通過《花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例》，編列上限300億預算重建災區。
NOWNEWS直擊 鋼便橋趕工、泥沙埋屋近一層樓高
2025年12月17日，NOWNEWS採訪團隊沿著台9線，驅車行經馬太鞍臨時便橋，映入眼簾的是數台挖土機在河床上清淤，河堤兩側也已加裝堤防，交通部規劃的鋼便橋，正如火如荼地搭建中，趕在2026年元旦當天啟用。
同為受災戶的光復鄉代會主席廖翊鈞，帶著NOWNEWS團隊前往重災區佛祖街及阿陶莫部落，直擊復原情況。佛祖街道路兩旁堆滿淤泥，好幾棟民宅仍埋在一層樓高的泥沙堆中，一幅掉在地上的兒童彩色繪圖，與失去屋頂的沙色家園，形成強烈對比。
廖翊鈞指著其中一棟，語帶感傷地說：「這是我叔叔跟阿姨的房子，他們把姪女小沂抱上屋梁後，就被水沖走。」
50萬鏟子超人退場 災區復原停滯不前
距離佛祖街10分鐘車程，NOWNEWS團隊抵達阿陶莫部落，走進陳姓災民的家中，屋頂遭泥沙沖垮破洞無法居住，暫時安置在旅館，他感嘆說：「不知何時能回家。」
對此，廖翊鈞痛批說：「佛祖街和阿陶莫部落現在是無政府狀態，政府沒有派大型機具協助清淤、形同停滯。」2025年12月11日，廖翊鈞帶著500位災民，前往花蓮縣府抗議陳情，提出5大訴求，包含要求縣府編列災後重建預算、重建委員會須提供災民固定席次等。
三合院祖厝淪廢墟 住家牆垣遭毀暫宿帳篷
NOWNEWS團隊實際前往人口密集的大同村街道上，大批建材堆置一樓住家外，災民忙著粉刷外牆、堆牆磚，一磚一瓦地重建家園。
從外地嫁來花蓮的災民石美仁卻滿臉愁容，望著已有百年歷史的三合院祖厝，慘遭洪災蹂躪、家中空無一物，僅剩牆上的時鐘與一紙當選鄰長的獎狀，她想起婆婆與丈夫早已相繼離世，剩她獨自扛下重建家園責任，不禁悲從中來淚訴説：「我一個人該怎麼辦？」
一條馬路之隔的大馬村，同樣是重災區。馬太鞍部落災民許誠志正在砌磚頭，修補著被泥沙與漂流木沖垮的一道牆，原本計畫退休後要經營餐廳的他，窯烤披薩的生財工具全被沖毀，如今他暫時睡在家中帳篷，盼政府能挹注資源協助重建。
部落主席批中繼屋標準嚴苛 僅10％災民可申請
事實上，針對災民重建家園補助，中央提供「家園支持」3方案補助共35萬，花蓮縣則提供5萬慰問金，馬太鞍部落主席徐清德認為是「杯水車薪」，光是修繕屋頂及門窗都不夠，但他更在意的是後續中繼屋安排與重建，必須納入部落的意見。
徐清德接受NOWNEWS專訪，播放一段行車記錄畫面，內容是洪災來臨前，他開車緊急接走3個孩子，順利逃過死劫。
歷劫過後的他，不斷向中央與花蓮縣府表達，規劃中繼屋地區必須納入部落文化，強調要「離災不離鄉」，選在Nalacolan一塊閒置的私人土地；最終拍版定案設在糖廠後方，則考量該土地屬經濟部管轄的台糖用地，較容易取得。
徐清德表示，中繼屋申請條件嚴苛，目前部落有300多戶申請，僅30幾戶符合條件，盼能放寬認定。另外設備方面，規劃10戶共用一間廚房也引發民怨，盼能增加烹煮設備。
8成災民為阿美族人 盼中央協助修復部落文化、信仰
徐清德表示，多次與行政院工程會主委陳金德開會，表達部落需求，生活方面則需要投入更多協助，例如協助清淤水溝及重建部落家戶的場館，讓災民維持正常生活。
徐清德指出目前重建集中復原基礎設施，卻忽略洪災對以阿美族為主的部落居民，所造成心理與文化衝擊。他建議政府的重建規劃應納入修復部落文化、信仰與心靈寄託等方面，不只是清水溝、鋪路而已。
災區重建本該是地方政府職責，由中央協助提供資源，但花蓮光復鄉重建卻像是中央拉著地方的手積極往前，從河道清淤疏濬、蓋永久橋，乃至於召開重建說明會，陳金德親自到場坐鎮，並在光復車站設置重建工作站，提供諮詢服務。
陳金德接受NOWNEWS專訪指出，透過災民在說明會上的發言，才能讓重建方向更收斂，會後也將蒐集來的問題，轉給相關單位後續回覆災民。他強調重建規劃必須建立在居民的想法上，中央將持續強化與地方政府、民眾及部落之溝通協調，確保各項復原措施符合在地期待與社會共識。
光復鄉重建恐需3至5年 災民心靈重建刻不容緩
「百年難得一見的洪災，重建至少要3年、5年。」光復鄉長林清水語氣沉重說，他指出目前光復鄉基礎建設尚未復原，例如水溝尚未清通、農田被掩埋後續處置、產業輔導，最重要的是協助災民心靈重建，部落文化健康站將提供相關諮詢服務。
林清水分析，光復鄉1.2萬人口，年輕人口外移嚴重，多數為高齡長輩留在光復，經歷洪災之後，他也替各村人口造冊，特別標記行動不便的長輩，平時加強宣導與演練，只要遇到黃色警戒便協助撤離，以備不時之需。
光復青年義煮日供2000便當 議員辦音樂會撫慰人心
天助自助者，鏟子超人退場之後，光復災民發起互助行動。
以「372義煮團」為例，成員之一的黃柏儕串連地方青年，發起每天免費供應2000個便當給災民，讓他們飽餐後繼續重建家園。花蓮市議員楊華美也在光復設據點辦音樂會，透過豎琴獵人李哲音的演奏，讓災民獲得心靈慰藉，從破碎家園中站起來。
一場世紀洪災，帶給花蓮的啟示，從防災到重建、湧入全國鏟子超人伸出援手，見證「台灣最美風景是人」。建立社區防災意識與緊急避難SOP，是中央與地方必須攜手面對的課題，當下一場自然災害來臨，才能將傷害降到最低。
