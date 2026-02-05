直擊具俊曄守墓！韓綜收視創新高「一聽張蘭發言」他驚：瘋了嗎

記者林汝珊／台北報導

女星大S（徐熙媛）於去年2月2日在日本東京因流感引發肺炎辭世，享年48歲。適逢逝世滿一周年，南韓節目《名人生老病死的秘密》近日追蹤報導，記錄丈夫具俊曄在墓前悲痛落淚的畫面，也詳細紀錄大S逝世前幾日的完整時間軸，節目播出後在南韓引發高度關注。

據韓國尼爾森收視調查，《名人生老病死的祕密》當天全國收視率達3.1%，每分鐘最高收視率更衝上4.2%，不僅刷新節目開播以來紀錄，也在同時段娛樂節目中拿下第2名佳績；在重要的20至49歲族群中，也繳出1.0%的亮眼成績。

此外，節目中主持人也提及大S與前夫汪小菲的戀情，表示男方疫情期間曾發表多次爭議性言論，讓身在台灣的大S相當為難，還在婚內與其他女子互動頻繁。大S過世後，前婆婆張蘭更曾在直播中表示「我兒子因為這件事很辛苦」，呼籲外界多支持其商品，讓現場來賓李燦源當場錯愕：「瘋了嗎？」節目內容也傳回中國微博，引發兩極反應。

