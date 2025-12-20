直擊北捷攻擊現場！女星認留陰影不敢搭捷運 金泰亨哀悼傷亡：很難過

金曲製作人阿沁於今（20）日發起「記得愛聖誕公益活動」，率領韓國女團 L.C.G. 勵齊女孩等歌手出席。由於昨日北捷隨機攻擊事件震驚全台，團員惟婷當時正巧位於案發周邊，今日現身談及此事仍餘悸猶存，坦言心靈受創，短時間內不敢再搭乘大眾運輸工具。

惟婷回憶起昨晚驚魂，當時她人在南京西路附近要過馬路，手機剛跳出北捷有人投擲煙霧彈的新聞，沒想到隨後身旁建築物的警鈴便尖銳大作，很多尖叫聲。她驚恐抬頭，發現很多救護車，目擊醫護人員正對著倒地的嫌犯進行急救，現場血跡斑斑、救護車鳴笛聲不斷，氣氛極度壓迫。

惟婷表示：「現場很多人圍觀，那一刻真的覺得大家的危險意識應該要再提高一點。」這場慘劇讓她留下心理創傷，目前外出皆由親友接送或搭乘計程車，並刻意避開人潮擁擠處，深怕發生模仿效應。

當時正與阿沁聚餐的歌手金泰亨，在得知消息後也感到萬分震驚。他沉痛表示：「怎麼可能會發生這樣的事情？得知有人失去寶貴生命，我感覺很難過。希望家屬能得到安慰，受到傷害的朋友們能早日恢復健康。」阿沁與受邀歌手們今日參與公益活動，除了原定的送愛計畫，也為昨日受害的傷者與家屬祈願，希望能以溫暖的力量撫平社會的不安與傷痛。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導