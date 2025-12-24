直擊台東規模6.1強震！ 賣場貨架全倒 屋主如廁「來不及穿褲」嚇逃

今天(24日)下午五點47分發生芮氏規模6.1地震，震央在台東卑南鄉，台東明顯感受到劇烈搖晃，持續長達一分鐘之久，市區賣場貨架傾倒，瓶罐破碎液體流滿地，而在震央的卑南鄉，住家監視鏡頭記錄到，地震時發出超大聲的地鳴聲，台鐵受到地震影響，部分軌道異常沒有電力，金崙到關山站暫時停駛，影響旅客約300名。

台東卑南發生規模6.1有感地震，賣場貨架瞬間傾倒而下，液體流滿地。（圖／TVBS）

台東市區的賣場內，監視器畫面記錄下震災瞬間的慘況。整個賣場劇烈搖晃，貨架上的商品瞬間傾倒而下，每個走道都堆滿掉落物品，液體灑了一地。賣場員工表示情況非常糟糕，每一排貨架都受到嚴重影響。掉落的物品完全覆蓋住走道，使人無法通行，員工們被嚇傻了，只能無奈地拿起拖把慢慢清理混亂的現場。由於店內一片混亂，賣場已無法正常營業。藥局也出現類似情況，員工們在地震發生時立即從椅子上跳起來，朝門口奔逃。

廣告 廣告

在住家內，地震造成的晃動讓屋主們驚聲尖叫。櫃子上的物品紛紛掉落，一名正在上廁所的男子甚至來不及穿好褲子就被迫衝出門外逃命。監視器錄下了震央卑南鄉傳來的巨大地鳴聲，聲響徹雲霄，隨後整個畫面與地面開始劇烈搖晃，持續至少十秒才停止。

民宅物品全掉落，屋主如廁「褲子沒穿」嚇得逃命。（圖／ssssssssssssssss._.112提供）

地震的強烈震感連寵物都無法忍受，有狗狗因驚嚇而逃出室外。門口停放的汽車隨著地震左右搖晃，正在餐廳用餐的顧客擔心會被掉落物砸傷，紛紛驚慌逃離。這場突如其來的地震也影響了交通系統，台鐵因前方路段電車線設備故障且沒有電力供應，被迫在金崙站停駛等候通知。

根據地震資料，這起地震發生在24日17點47分，震央位在台東縣卑南鄉，規模6.1，深度僅11.9公里。台東縣卑南地區最大震度達5弱，台東市也有4級震度。

更多 TVBS 報導

台東6.1地震最大震度5弱 高捷全線停駛、台積電廠區現況曝

LINE爆災情「通話沒聲音」！原因找到了 防詐App曝解方

青森餘震13次最大規模6.4 日觀測到「地殼東移9公分」

青森6強地震傳轟隆隆地鳴！自衛隊基地湧600多人、277輛車

