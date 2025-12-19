直擊墜機瞬間！ 商務飛機墜美國北卡機場 知名車手全家罹難

美國北卡羅萊納州，發生一起墜機意外。一架商務噴射機，在降落斯泰茨鎮地區機場時，直接撞擊跑道，並且瞬間起火燃燒。這起墜機意外，造成機上7人全數罹難，其中還包括已經退役的NASCAR知名車手「畢佛」。因為這架飛機，當時是因為天候狀況不佳折返，所以不排除是天氣因素，造成墜機。

美國北卡羅萊納州墜機意外，造成7人罹難，其中包括前NASCAR知名車手「畢佛」。（圖／達志影像美聯社）

美國北卡羅萊納州發生一起嚴重墜機事故，造成7人全數罹難，其中包括知名退役NASCAR賽車手「畢佛」及其家人。這架商務噴射機原定飛往佛羅里達州，但疑似因天候不佳而折返降落時，直接撞擊斯泰茨鎮地區機場跑道，瞬間起火燃燒。監視器畫面捕捉到橘色火光和濃濃黑煙往天空竄升的驚險瞬間，目擊者表示飛機飛行高度過低，並發生巨大爆炸。

這起墜機事故發生在當地時間18日早上10點，飛機在試圖返航降落期間墜毀，並拖行了一段距離。死者中包括畢佛和他的妻子、小孩，全家在這場意外中不幸罹難。值得注意的是，這架飛機登記在畢佛經營的公司名下。今年2月，畢佛才與美國總統川普在NASCAR系列賽上相見並開心自拍，沒想到如今卻傳來噩耗。

北卡羅萊納州地方機場人員表示，他們大約在上午10點15分接獲通報，得知一架飛機在跑道盡頭墜毀。當救援人員趕到現場時，飛機已經陷入火海。目擊者看到這架飛機飛得太低，接著發生巨大爆炸，許多民眾連忙拿起手機記錄這一幕。

失事的飛機原定飛往佛羅里達州，但起飛不久後就因天候不佳而決定折返，隨後發生墜機意外。事故發生後，監視器畫面清楚拍下飛機墜毀的瞬間，畫面右邊出現橘色火光，伴隨著濃濃黑煙往天空狂竄。目前詳細的事故原因還有待調查釐清，但初步判斷可能與惡劣天氣有關。

這起悲劇不僅造成7人喪生，也讓賽車界失去一位備受敬重的前賽車手。畢佛生前是NASCAR的知名車手，他和家人的驟然離世，讓許多車迷和朋友感到震驚與哀痛。當局正在進行深入調查，以確定這起墜機事故的確切原因。

