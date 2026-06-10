直擊大型毒煙彈發貨據點！無期徒刑毒梟出獄搞網購 卡通外殼包裝「喪屍煙彈」狂銷6千萬

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檢警在嘉義破獲大型毒煙彈發貨據點。讀者提供

海巡署偵防分署台南查緝隊聯手警方專案小組，在嘉義地區成功搗破一處近年規模最大的「非法電子煙主機發貨中心」，嫌犯將電子煙彈包裝成精美卡通造型，標榜「當日訂貨、隔日送達」誘使年輕族群購買。現場搜出大量毒品、原料及近4000台電子煙主機，整體市值估計高達新台幣6000萬元，全案已依違反《毒品危害防制條例》及《菸害防制法》移送法辦。

檢警現場查扣大批精美造型電子煙。讀者提供

海巡署調查發現，該集團黃姓主嫌背景驚人，過去曾因案被判無期徒刑入獄，不料他假釋後不思悔改，竟動起歪腦筋，將俗稱「喪屍煙彈」原料的毒品「依托咪酯」混入甘油等化學溶劑加熱調製，現場起獲毒品依托咪酯高達311公克。黃嫌為了牟取暴利，甚至與中國大陸非法業者勾結，在台灣建立大型發貨據點，他們刻意引進外型精美、造型可愛的陸製電子煙，在網路平台上大肆販售。

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為了吸引年輕族群，更標榜「當日訂貨、隔日送達」的超擬真電商行銷手法，專案小組在現場搜出的違禁品數量驚人，除毒品現貨外，還有各式煙彈9500多盒、相關組合元件17箱。

檢警查出，這不是黃嫌第一次犯案，他在去年5月就曾被查扣1萬3000多台電子煙主機，兩次累積遭查獲的數量創下近年新高，所幸檢警佈線精確，在該據點成立初期就將其徹底瓦解，及時攔截大批菸毒流入市面。

海巡署痛批，近期施用「喪屍煙彈」引發多起嚴重毒駕社會事件，危害民眾生命安全。針對行政院研議將「依托咪酯」提升為「第一級毒品」嚴懲，海巡署強調對毒品絕對零容忍，未來將全面升級查緝力道。

嘉義市政府衛生局也隨即介入處理，並重申依《菸害防制法》規定，任何人均不得製造、輸入、販賣或使用電子煙及未經核准之指定菸品，違者將依法重罰。



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