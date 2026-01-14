直擊尪牽小3！正宮求償200萬 法官認定「善意協助過馬路」：無逾越社交

記者羅欣怡／新竹報導

人妻發現分居的丈夫和小三牽手過馬路，但法官認為僅是「善意協助」，判人妻敗訴。（示意圖／翻攝自Pixabay）

新竹人妻小美（化名）與丈夫阿力（化名）結婚16年，2年前開始分居，小美發現阿力早就與員工小花（化名）共築愛巢，還一起拍攝公司賀卡，甚至同遊台南街頭牽手，心碎的小美只能提告求償200萬。但新竹地院勘驗影片後，採信阿力「視力不佳」的說辭，認為小花是在扶阿力過馬路，「純屬職場友誼與工作支持」，判小美敗訴。

小美說，擔起繼母的責任後，繼子多次行為失序，但阿力總說「有錢賠得起、有能力養他一輩子」等語的態度處理，讓小美在教養上相當無力；另外，阿力對亡妻的家人付出的心力、金錢遠勝過自己，每個月還固定匯款給亡妻的姊姊，對自己則是斤斤計較，讓小美感到相當委屈。

廣告 廣告

小美控訴，阿力常在開車載她時有飆車、危險駕駛，及因故吼叫怒罵、叫她滾下車等行為，令她深感害怕，她多次與阿力溝通，阿力均消極不理會、已讀不回，或是大聲吼叫怒罵、叫她滾，她多年來隱忍阿力的大男人沙文態度，未見有何調整改變，長此以往夫妻關係逐漸惡化，已無情感互動，覺得自己根本只是個「工具人」。

小美說，前年兩人分居後，阿力就頻頻提出離婚要求，她追查後發現，阿力早已搬到新竹縣竹北市的新國街豪宅，並與旗下公司的女員工小花「過從甚密」，由小花操持家務，宛如女主人一般。

小美更提出關鍵影片，指出2024年12月14日，阿力和小花南下旅遊時，在台南街頭公然十指緊扣牽手行走，晚上更同宿旅館，關係不言可喻。

不過對於指控，阿力全盤否認，強調是因為接受雙眼雷射手術，術後夜間視力模糊，當天傍晚在陌生路口，小花只是基於安全短暫扶持，過程僅約「10秒」純屬善意協助。

法官審酌，小美提出的證據都無法成為有效事證，無從證明兩人有逾越正常社交的親密關係，因此認定侵權行為不成立，本月9日駁回賠償請求。全案仍可上訴。

更多三立新聞網報導

懷疑被出軌！桃園女挑無辜女童「鎖喉洩憤」爸媽護孩提告傷害、恐嚇

攻擊畫面曝！桃園女「和伴侶吵架」衝國小抓女童「鎖喉出氣」過肩摔男友

6旬男租屋處亡！房東2個月後「整理遺物」聞惡臭…掃出「另一具腐屍」

滅門血案！科技老闆挪公司錢養情婦…「親弟抓包」殺光他1家4口

