直擊強冷空氣南下軌跡！「雲街」現蹤朝台灣步步進逼

[Newtalk新聞] 隨著強烈冷氣團逐漸靠近，北台灣降溫也越來越明顯，最低溫下探10度，預計這波降溫會持續到23日。前中央氣象局長鄭明典，今(20)日PO出衛星雲圖指出，現在北方有強冷空氣出海，冷空氣流經暖水面就會出現雲街，是冬季衛星雲圖裡常見的雲系。目前雲街在日本海一帶，正逐步靠近台灣。

氣象署表示，今天強烈大陸冷氣團南下，北部和宜蘭轉冷，清晨低溫約15度，中南部及花東16至18度，白天北部及宜蘭預測高溫約17至18度，花東20至22度，中南部24至25度，入夜之後各地進一步降溫；21至23日是最冷的時間點，台南以北、宜蘭低溫10至12度，局部地區下探8至10度，高屏及花東13至15度。

目前已可從衛星雲圖看到「雲街」。鄭明典在臉書PO出衛星雲圖指出，「現在北方有強冷空氣出海，冷空氣流經暖水面就會出現雲街，那是很多接連排列成線狀的小積雲，是冬季衛星雲圖裡常見的雲系。現在日本海這一區的雲街最清楚，黃海這邊也有，只是部分被高雲遮蔽，沒那麼清晰。」

