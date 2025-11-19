直擊彩鷸育雛、食蟹獴現蹤 台東萬安友善田區生態豐饒

池上鄉萬安村友善田區記錄到食蟹獴。（農村水保署台東分署提供／蔡旻妤台東傳真）

池上鄉萬安村友善田區記錄到彩鷸。（農村水保署台東分署提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣池上鄉萬安村友善田區的生態樣貌近日曝光，監測影像不僅拍到第2級保育類彩鷸爸爸帶著雛鳥活動，更記錄到第3級保育類食蟹獴現身，其牠如緋秧雞等野生動物也頻繁出沒，讓參與調查的萬安國小師生驚喜不斷。

這項生物多樣性調查由池上青年培力工作站與在地團隊合作推動，近年持續在池上田區累積生態資料，建置生態履歷，目前資料筆數已突破1萬3000筆。去年也因投入毒鳥事件後的田區生態調查，協助萬安國小獲得台東縣國中小科展鄉土教材獎。

池上鄉萬安村友善田區記錄到緋秧雞。（農村水保署台東分署提供／蔡旻妤台東傳真）

農村水保署台東分署今年攜手池上青培站與萬安國小於友善耕作田區進行生物多樣性監測，為期120天，總共記錄到21科32種野生動物，包含珍貴稀有的食蟹獴、彩鷸、緋秧雞等野生動物。

調查結果顯示，萬安田區共記錄到7科9種哺乳類、13科22種鳥類及1種爬蟲類。其中彩鷸和多數的鳥類不同，是由鳥爸爸負責照顧鳥寶寶。此外，被學生票選為吉祥物的食蟹獴也多次出現在鏡頭前，顯示生物多樣性豐富。

