直擊/抓包男粉沒跳舞！RAIN霸氣拉上台 「牽手貼胸」全場羨炸

韓流天王RAIN睽違20年，17日二度攻上台北小巨蛋開唱，吸引超過萬名粉絲到場朝聖。RAIN一開場炸裂性感6塊肌造福台粉。接著一連帶來精彩演出，將氣氛炒到最高點。有趣的是，唱到〈LA SONG〉時，他發現有名男粉絲沒跟著跳，竟直接把他拉上台，彷彿教官上身般，當場質問對方，問完後還緊牽男歌迷，笑翻全場。

RAIN睽違20年攻蛋炸6塊肌，展現精實身材。（圖／讀者提供）

RAIN今晚一連演唱多首經典歌曲，包括〈Gang〉、〈I'm Coming〉、〈躲避太陽的方法〉、〈握手〉、〈I Do〉、〈Only You 〉、〈LOVE STORY〉、〈Bad Guy〉等招牌歌，不僅誠意滿滿，養眼指數更是破表。

廣告 廣告

而他唱到〈LA SONG〉時，邀請全場跟著一起唱「La～ lalalala lalala lala lala lalala～」還要一樓的粉絲們跳起來，沒想到眼尖的他發現，有一名男粉絲沒跟著跳，他突然把對方cue上台，開口就問：「為什麼你沒有跳？」讓對方害羞的回：「Sorry！」接著RAIN不僅牽著對方的手，還讓粉絲靠在他的胸膛，羨煞全場。

RAIN抓包一名男粉絲沒跟著跳，當場把對方拉上台，笑翻全場。（圖／讀者提供）

有趣的是，RAIN在隨後表演結束後，還不忘提到這名男粉絲，笑說：「那位粉絲還是沒有跳，我要寫在我的日記上。」幽默發言笑翻全場。他也在演唱會中努力用中文和台粉互動，「新年快樂！我愛你！ 」展現滿滿誠意。

演唱會後段，RAIN直接化身 DJ，連續放送六首紅遍全球的舞曲混音，包含〈APT〉、〈Lean Back〉、〈Crazy in Love〉、〈Crank That〉，還有麥可‧傑克森的〈Billie Jean〉，甚至連近來爆紅的動畫電影《獵魔女團》插曲〈Soda Pop〉都被他神來一筆混進歌單，驚喜指數破表。在安可演出結束後，他也感性向全場粉絲道謝，「謝謝你們來看我，祝你們有個美好夜晚。」為演出畫下完美句點。

RAIN直接化身 DJ，連續放送六首紅遍全球的舞曲混音。（圖／讀者提供）

延伸閱讀

安心亞《星廚之戰》退賽掀議！胡宇威認很驚訝：替她開心進4強

被拱和阿Ken在一起！安心亞澄清「單身10年｣ 親揭擇偶條件

不愧是跨年收視女王！安心亞「狂炸UU」辣翻 率30名舞者熱舞13分半