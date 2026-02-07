直擊/挺過風波！魏如萱5度攻蛋洩心聲：不知道話應該要怎麼說
直擊/挺過風波！魏如萱5度攻蛋洩心聲：不知道話應該要怎麼說
42歲金曲歌后魏如萱去年認愛小21歲網紅Ian，未料一度捲入三角戀風波，掀起熱議。時隔半年，她2/7-2/8一連兩天5度登台北小巨蛋開唱，舉辦《怪奇的珍珠》演唱會。首日場內坐約8成滿，魏如萱在談及這些日子的心情時，沈默近5秒後語帶無奈說道：「這段時間已經不知道話應該要怎麼說才好。」
演唱會一開場，魏如萱身穿黑色深V上衣，皮短褲搭配閃亮黑絲襪，小露性感，她自小巨蛋頂樓垂吊而下，在半空中橫躺開唱〈隕石〉，宛如一顆不請自來、突如其來闖入世界的異物，震撼揭開《怪奇的珍珠》的序幕，隨後一連帶來〈怪奇的珍珠〉、〈末路狂花〉及〈劣根〉，美聲震撼小巨蛋。
魏如萱結束首段演出後，先向全場歌迷打招呼，開心大喊：「小巨蛋！嗨！這是我第五次登小巨蛋。」她感性表示，「我第一次站在這裡的時候很想證明，但現在我覺得站在這裡不是一件理所當然的事。」
或許是想到前些日子的風波，她話說一半，突然停頓了近5秒說道，「這段時間已經不知道話應該要怎麼說才好，所以我把想說的話都放在音樂裡，我想你們都是喜歡音樂的吧，那就好好享受今天的這個晚上吧。」
魏如萱坦言，自己其實就是個很愛說話的人，「如果我今天話講很少，你們是不是會覺得很奇怪，那我繼續唱歌囉！」緊接著帶來〈暗室之後〉。
魏如萱五度攻蛋首日，也吸引不少圈內好友低調現身力挺，不僅有女神徐若瑄到場支持，還有音樂圈好友羅文裕、黃玠、李友廷、吳申梅、柯家洋、914等人也現身台下觀賞，而她的小21歲男友Ian則因人在美國未能到場。
《怪奇的珍珠》台北旗艦場在舞台美術、燈光與視訊設計上呈現出異常炫爛的視覺效果，整體舞台以「回」字形結構貫穿，結合燈光、雷射與影像，隨著歌曲不斷變換角度，時而完整鋪展、時而透視鏤空，不僅完整揭示「怪奇的珍珠」主題，也巧妙融合潮流語彙、科技感與人文美學，讓視覺成為情緒敘事的一部分。
延伸閱讀
影/痛批民進黨消費林義雄 歷史哥轟：有需要他當聖人不需要就當廢人
《世紀血案》爭議炸鍋！李遠：未向文化部申請任何補助
9歲遭砍6刀！林義雄長女林奐均曾獲金曲獎 陶晶瑩主持哽咽介紹
其他人也在看
逾20萬外籍家庭看護移工 蕭美琴：臺灣照護體系不可或缺
副總統蕭美琴7日出席「外籍看護移工防災士培訓」活動，感謝移工朋友離鄉背井來臺投入經濟發展與長照工作，並強調在賴總統推動「全社會防衛韌性」理念下，政府將持續強化民力培訓。期盼移工朋友在完成防災士培訓後，也將防災知識分享給雇主與社區，成為守護自己與他人的關鍵力量。
花警全力守護太平洋燈會 強化會場安全與交通秩序維護 同步實施反詐及交安宣導
【民眾網編輯方笙楠花蓮報導】「2026花蓮太平洋燈會」活動於115年2月7日（星期六）起至同年3月8日（星期日 […]
高中木棒聯賽 大溪賴謙凡後援飆154公里 (圖)
114學年度高中棒球聯賽（木棒組）大溪高中7日與陽明高中交手，大溪投手賴謙凡（圖）7局後援登板，飆出生涯最速154公里成功關門，助隊獲勝。
鄭伊健動作戲到位 點名導演是安全關鍵
鄭伊健以《古惑仔》系列電影「陳浩南」一角大紅，參與影集《百萬人推理》演出 ，6日和婁峻碩、李霈瑜（大霈）、李李仁、陳姸霏、蔡凡熙、詹懷雲、楊懿軒出席記者會，近日8點檔拍戲發生替身墜地事件，他也拍過不少武打戲，被問到台港劇組的防護措施有何不同？鄭伊健說相差不遠，「我覺得是要看導演，導演最大，要關注每一個演員會不會受傷。」
佛光山台北道場燈區啟燈 巴洛克主燈閃耀松信區
佛光山台北道場今日舉辦「佛光山燈區」啟燈儀式，以巴洛克風格主燈「希望之門」象徵開啟幸福。活動吸引中央與地方貴賓齊聚，並結合熊讚趣味宣導，為台北燈節注入公益與和諧力量。點亮心中明燈：主燈「希望之門」寓意智慧與安定的力量響應「2026 台北燈節」，佛光山台北道場今日（2 月 7 日）由住持滿謙法師帶領近 600 位嘉賓與信眾進行祈願啟燈。今年燈區設計結合宗教美學與現代風格：巴洛克風華： 主燈「希望之門」以華麗亮眼的巴洛克風格呈現，為信義區街頭增添神聖且溫潤的光影，象徵為市民開啟幸福之門。三好與和諧： 依空法師與滿謙法師指出，點燈不僅是視覺的享受，更象徵星雲大師倡導的「做好事、說好話、存好心」，期盼以智慧之光照破黑暗，讓善念從臺北走向世界。熊讚驚喜現身：最萌代言人化身公益大使，活潑宣導「識詐」今日儀式的一大亮點，是臺北市吉祥物熊讚的驚喜現身！熊讚不僅展現超高人氣與民眾熱情合影，更承擔起重要的公益任務：1.趣味宣導： 熊讚與信義分局合作，以輕鬆活潑的互動方式向民眾推廣「防詐騙」知識，將嚴肅的公共議題轉化為親切的生活提醒。2.城市連結： 熊讚的參與拉近了宗教文化與年輕世代、一般市民的距離，讓燈區
丁寧細膩詮釋「掙扎與痛苦」 面對「自閉兒」感嘆：愛的力量找到出口
舞台劇《深夜小狗神祕習題》描述一位對質數著迷、熱愛福爾摩斯的自閉症天才少年，他著迷於質數、熱愛福爾摩斯，卻對混亂的人類情感感到恐懼。一場鄰居家的神祕小狗命案，打破了他規律運行的世界，讓他鼓起勇氣踏出一輩子不敢離開的舒適圈，獨自踏上尋找母親、揭開家庭真相的旅程。
花蓮燈會將在地意象融入主燈設計 民眾意見兩極
（中央社記者張祈花蓮縣7日電）花蓮太平洋燈會今天晚間開幕，由建築藝術家鄭乘騏領軍，主燈不走傳統生肖造型，以疊石、北回歸線等意象結合精密金屬，不過評價兩極，有民眾直言「看起來很廉價」，也有民眾肯定創新。
安全無虞 新店錦秀、碧瑤社區7戶返家
新北市新店區錦秀、碧瑤社區間擋土牆去年10月25日凌晨受連日豪大雨侵襲導致坍塌，市府啟動預防性撤離上百人。經全力搶修，逐漸發揮穩定邊坡功能，工務局6日會同技師勘查屋況，評估確認其中7戶安全無虞，計18人於7日上午返家。災後搶修工程與邊坡加固作業將持續推進，期讓居民早日恢復正常生活。
高虹安要不要回民眾黨？柯文哲說話了
新竹市長高虹安涉貪助理費一審被判7年4個月後停職1年5個月，去年12月16日高院二審改判偽造文書罪後復職回歸市政，原是民眾黨的高虹安在一審被判刑後退黨，如今復職，要不要回復民眾黨籍年底拚連任，還是用無黨籍身分操作「藍白合」？民眾黨國家治理學院院長柯文哲今晚到竹市街頭宣講時回應，高虹安被停職快1年半，
移工防災士培訓 蕭：補上社會安全網最關鍵的拚圖
由內政部與勞動部指導，長期深耕社區與地方文化的臺中市地方文化發展促進會與台灣世界展望會共同辦理的「外籍看護移工防災士培訓」，於昨（七）日在臺北車站大樓舉行，為全國首場以印尼看護移工為主要培訓對象的防災士專班，開訓典禮邀蕭美琴副總統、內政部劉世芳部長、勞動部洪申翰部長及駐台北印尼經濟代表處Mr.ArifSulistiyo代表蒞臨致詞勉勵，期盼培養移工朋友具備自救與應變能力，並在災害發生時能協助、保護其照顧對象，提升全民防災素養與地方自主應變能力，實踐全社會防衛韌性的目標。蕭副總統表示，謝謝印尼朋友遠渡重洋來到臺灣，同時照顧臺灣許多的長輩，把臺灣當第二個家，也謝謝印尼兄弟姊妹們參與防災士培訓，讓臺灣防災士的培訓工作及社會安全網，補上最溫柔、也最關鍵的一塊拼圖。蕭副總統引述賴總 ...
因應氣候變遷 環境部聯手衛福部強化調適作為
寒流來襲，氣溫驟降，環境部請民眾多加留意身邊三高（高血壓、高血糖、高血脂）敏弱族群與長者的健康狀況！因寒流於昨（七）日南下，中央氣象署發布低溫特報，局部地區為持續十度左右或以下氣溫的橙色燈號，非常寒冷。環境部表示，面對全球氣候變遷，極端天氣發生的頻率與強度日益增加，氣候調適不應僅關注夏季高溫，冬季極端低溫對國民健康的威脅同樣不容忽視。針對近期氣溫驟降對「三高（高血壓、高血糖、高血脂）」族群帶來的健康影響，環境部與衛福部緊密協作，落實制訂氣候變遷調適行動方案，並感謝民間夥伴主動提供避寒空間，展現公私協力韌性。 ...
PLG》勇士成為本季首支輸給洋基的球隊 主帥吳永仁點出敗因
富邦勇士今以91：112不敵新軍洋基工程，苦吞3連敗，本季6場客場比賽一勝難求，總教練吳永仁坦言，洋基的雙塔對團隊帶來很大的壓力。勇士今打完上半場就陷入18分落後，易籃後火力發揮有限，第四節一開始古德溫就情緒失控離場，最後成為聯盟本季第一支輸給洋基的球隊，莫巴耶22分、12籃板最佳，古德溫與吳永盛各
男吸毒又酒駕撞死翁肇逃 涉3罪
本報綜合報導 嘉義市黃姓男子七日凌晨涉嫌酒駕經嘉義縣中埔鄉追撞一名七旬老翁不治，警方…
軍購預算 專業審查勝一味杯葛
針對國防特別預算美方近期增大施壓力道，藍營內部對於是否繼續封鎖政院版條例已開始出現分歧，加上國民黨副主席蕭旭岑近日對AIT處長谷立言的失言，都讓綠營「撿到槍」。在野黨與其讓綠營拿來作為助攻2026的利器，不如將政院版與在野版本一起付委，透過專業審查戳破賴政府虛列特別預算的「大汽球」，讓朝野從軍購僵局中脫身，也能守住人民荷包。
臨危受命辦大案？張又俠落馬前夕 北京衛戍區司令員突補缺
中國大陸多個省級軍區主官近期出現新面孔，涉及北京、上海、山西等地。其中最值得關注的是，在上個月中共中央軍委副主席張又俠、...
泰國大選今登場 救經濟成勝選關鍵
台泰時報報導，泰國將在今天(8日)舉行國會大選，德國自由派智庫弗里德里希諾曼自由基金會(Friedrich Naumann Foundation,FNF)近日發布報告指出，面對這場國會選舉，多數選民當前最關切的並非政治立場對立，而是經濟穩定與成長前景，反映社會對長期政治動盪的疲乏情緒。 報告指出，這次選舉距離上一次僅相隔不到3年，期間歷經兩位總理下台、最大在野黨遭解散，以及泰柬邊境緊張升高，使民眾對「穩定」的期待顯著升高。FNF分析認為，對許多選民而言，政治穩定被視為恢復經濟動能的必要前提。 根據選前民調，僅約14%的選民仍未做出投票決定。與2023年高度對立的選舉氛圍不同，當前選民更重視政策內容而非情緒動員，左右派對立的重要性明顯下降，取而代之的是對整體經濟狀況的關切。 報告指出，人民黨目前在民調中領先，競選策略結合制度改革與具體經濟刺激方案，包括提出規模2,500億泰銖(新台幣2508元)的「100天計畫」，協助中小企業流動性，並爭取單獨過半以避免組成聯合政府。雖然該黨精神領袖披塔（Pita Limjaroenrat）遭禁止從政10年，但現任黨魁納塔彭（Natthaphong Ru
魏如萱最愛的男人來了！5度攻蛋票房數次告急 見入座率吐心聲
【緯來新聞網】「金曲歌后」魏如萱今（7日）於台北小巨蛋舉辦《怪奇的珍珠》演唱會，在開賣前就因票房不如
北捷兩站男廁疑陸續遭縱火 警循線逮捕涉案男子
（中央社記者黃麗芸台北8日電）台北捷運大安森林公園站和善導寺站男廁今天陸續發生火警，所幸火勢迅速被撲滅，警消追查發現疑為同一男子在內燃燒雜物所致，目前已逮捕到案，警方正釐清案情和涉案動機。
大倉久和 開春推馬年限定造型蛋糕
迎接馬年到來，大倉久和大飯店旗下The Nine烘焙坊以日式精緻甜點工藝，結合吉祥寓意，推出兩款馬年限定造型蛋糕「馬上有錢」與「柿柿如意」，將祝福化為甜蜜滋味，為新春節慶添好運，無論作為新年送禮或節慶分享，皆展現討喜且具文化寓意的節慶特色。
魏如萱疑因三角戀風波小巨蛋突哽?! 坦承「不知道話應該怎麼說才好」
魏如萱一連兩天在小巨蛋開唱 首日她突然感性 「不知道話應該怎麼說才好」對於票房只賣出八成 她喊話主辦單位：「我欠你們的，都會加倍會回來。」 好友虧「戀愛中」她大喊還是要相信愛情! 演唱會邀請老友奇哥擔任嘉賓，對方在台上虧問：「妳是不是在談戀愛？」魏如萱笑回：「還是要相信愛情啊！哪壺不開提哪壺啊？」以幽默方式帶過近期與網紅 Ian 相關的感情焦點。 疑似回應爭議：錯了再來一次就好 這次的演唱會，魏如萱坦言看見朋友到，「真的謝謝你們來，我的力量」。並感性表示：「希望所有在生命中的錯誤，都有修正的機會，我覺得大家都太嚴格了，好像什麼都要完美，那什麼樣才是對的？錯的，再來一次就好了。」