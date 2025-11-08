直擊捷運站外幫「祈福」！ 網友PO影片引發熱議

台北市 / 綜合報導

有民眾在台北士林捷運站外目擊一名女學生被人搭話，對方將手放在女學生額頭前方，好像在進行某種儀式。不少網友看到影片表示，也曾經在捷運站外遇過類似狀況，對方說可以幫忙祈福，但也因對象是學生，也讓家長有點擔心。

一對男女在捷運站外，男子伸出手放在女學生額頭前方，嘴裡念念有詞，像在進行某什麼儀式，幾秒鐘後男子將手放下，向女學生點頭致意，女學生則轉身離開，有民眾好奇將影片PO網詢問，這到底是在做什麼？

記者孫宇莉說：「這個宗教團體的出沒地點，就在士林區的捷運站，民眾說他們會像這樣子伸出手，說可以幫你來施加祝福，而他們攀談的對象也以學生族群為最大宗。」民眾說：「有時候一個人，有時候兩個人，覺得怪怪的啦，跟我們傳教不一樣，我也是教會的啊。」學生說：「他就是問你說，他想要給你一個祝福可不可以，給我傳單，然後就一直說要跟我介紹。在公車站遇到，說要發傳單給我，我就跟他說不用謝謝他。」

實際詢問附近店家與學生，他們表示經常看到類似的團體，在周遭的捷運站公車站、人多的地方出沒，與人攀談詢問，說可以幫忙祈福或禱告，通常會要求民眾閉上眼睛，雙手合在一起，祈福過程約10秒。

不少網友也分享自身經歷，説雖然不知道這哪來的教，但他們就只是傳教而已，也有網友解釋，這是祝福和連結的一種方式，藉由這樣手勢祝福對方，但也有網友看過，有人說可以幫學生免費算命，最後要求收錢。

但像這種以學生為主的攀談或傳教，也讓家長有點擔心，民眾說：「路上搭訕然後免費幫你禱告，我覺得如果免費幫人家祝福是OK，但如果還有下一步，那就可能要想一下。」

接受祈禱或祝福固然是好事一樁，但就擔心遭有心人士利用宗教名義進行詐騙或其他不法行為，警方表示目前暫無接獲相關報案，但如果遇到類似狀況還是要提高警覺。

