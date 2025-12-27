直擊/李聖傑攻蛋Day2！唱一半神秘女子突登台 驚人身份曝：5年前就認識

「情歌王子」李聖傑12/26、12/27一連兩天在台北小巨蛋舉辦《One Day 直到那一天》世巡，這也是他出道26年來首度攻蛋。27日邁入第二天演出，在唱到〈FACE〉橋段中，一名外型氣質甜美的神秘女高音驚喜登場，李聖傑也透露了對方驚人身份。

「情歌王子」李聖傑12/26、12/27一連兩天在台北小巨蛋開唱。（圖／錞藝音樂 提供）

演唱會來到第二天，李聖傑開場一連帶來歌曲〈塔圖〉、〈光年〉、〈祝你幸福〉、〈Wish You Happy〉及〈位置〉。結束首段演出後，他先是向全場萬名歌迷們打招呼，接著感性說：「這段路走了二十六年，謝謝你們，接下來我想帶大家從過去到現在到未來。」語畢後帶來〈心口〉、〈擁抱〉等經典歌曲。

唱到〈FACE〉時，舞台上方懸掛一座巨大的面具，李聖傑則戴上特製面具登場，這時台上出現一名穿著一襲白色禮服的神秘女高音登場，與他合唱。

李聖傑透露，女高音Lee Yeon Ji是韓國人，平時住在紐約，參與不少百老匯的歌劇演出，兩人在五年多前認識，當時他正在製作新專輯，希望在歌曲中加入歌劇元素，因此邀請對方合作，Lee Yeon Ji二話不說就從紐約飛過來錄音，相當敬業。

李聖傑與韓國女高音Lee Yeon Ji在台上驚喜合唱。（圖／錞藝音樂 提供）

女高音一開口就以相當甜美的聲音，用台語向全場打招呼：「大家好！我是Lee Yeon Ji，多謝各位觀眾朋友。」還透露自己為此練了四天。李聖傑則在一旁爆料，對方表演前從不吃東西，才能一直保持38公斤的身材 ，Lee Yeon Ji聽到後打趣補充：「但一表演結束我就會吃很多。」相當可愛。

李聖傑透露，女高音Lee Yeon Ji是韓國人，平時住在紐約，參與不少百老匯的歌劇演出，兩人在五年多前認識。（圖／錞藝音樂 提供）

接著李聖傑一連帶來〈複製貼上〉、〈花花世界〉等動感歌曲，將全場氣氛炒到最高點，尤其唱到〈就是現在〉時，李聖傑突拿出網球拍，對著滿場觀眾揮拍「開打」，驚喜發送簽名球，也讓他成為史上第一位在台北小巨蛋打網球的歌手。

到了演唱會中段，李聖傑火力全開金曲連發，從〈手放開〉、〈你那麼愛她〉、〈遠走高飛〉、〈你們要快樂〉、〈靠近〉，再接續〈眼底星空〉、〈擦肩而過〉與〈最美的遺憾〉，首首一開口就引全場的大合唱。

