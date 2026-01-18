直擊極樂包廂！警臥底玩骰…5越南妹「輸了脫光」從上摸到下 下場慘了

社會中心／基隆報導

基隆一間小吃店有陪酒服務，越南籍女子很敢玩。（示意圖／資料畫面）

尺度無限！基隆警方去年（2025）喬裝成消費者到一間小吃店用餐，才進店裡馬上被5名小姐團團包圍，在包廂內玩起骰子遊戲，小姐輸了就脫衣，還可以「從上摸到下」，埋伏在外的員警眼見時機成熟入內逮人。基隆地院近日審結，將黃姓女現場負責人依圖利容留猥褻罪，判處有期徒刑2月，得易科罰金。

判決書指出，47歲的黃姓女子在基隆一間小吃店擔任櫃檯會計人員兼現場負責人，老司機都知道店中的小姐們賣的不是菜而是「肉體」，只要上門就會被安排進包廂，小姐們脫衣陪酒、裸露胸部或下體、供顧客撫摸胸部或下體等猥褻行為以營利。

廣告 廣告

法官調查，小吃店的計費方式平日每2個半小時、假日每2個小時300元，包廂費用300元至500元，坐檯費用、顧客支付之小費均歸坐檯小姐所有，其餘費用所得則由黃女收取。

基隆警方去年2月28日20時30分許喬裝成客人上門，黃女馬上就介紹5名小姐進包廂「服務」，與警員遊玩擲骰子遊戲，如玩輸則脫去衣物露出胸部、下體，或為撫摸胸部、下體等足以挑起人性慾之猥褻行為，經其他警員持臺灣基隆地方法院核發之搜索票到場執行搜索，黃女第一時間按下設置於櫃檯桌面下之電源開關示警臨檢，但仍為警進入該包廂內取締查獲。

然而，警方的密錄器早已錄下包廂內全部過程，即便燈光突亮示警，坐檯小姐仍當場被逮。警方並扣得9號包廂消費明細、小姐名冊、營業額8萬6,000元、公司周轉金8萬9,659元，以及報表、班表、簽單統計表與總營收表等證物。

基隆地院審理時，黃女對犯行供認不諱，最終依圖利容留猥褻罪，判處有期徒刑2月，得易科罰金。全案可上訴。

更多三立新聞網報導

真香！最美時尚女車手落網「踩高跟鞋領贓款」50萬入袋 正面曝光

保全CPR救暈倒女師！她崩潰控：揉胸又伸舌 法官1原因判無罪

有錢就是任性！吊車大王參加競標 29.1萬搶「4個數字」認：真的好貴

嚇壞！新竹知名鴨肉麵爆「加料」…大蒼蠅炒鴨血 妹子傻眼：太噁心了

