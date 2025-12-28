▲直擊武嶺銀白世界！他竟「騎馬」上山追雪，民眾全看傻眼。（圖／中橫路況交通資訊站臉書）

[NOWnews今日新聞] 受到強烈大陸冷氣團影響，台灣多座高山地區出現降雪或冰霰現象。從中部合歡山到南橫嘉明湖，連日來已有至少5座山區陸續飄雪，引發追雪熱潮。今（28）日有網友於社群平台發文目擊，在海拔3275公尺的武嶺路段，竟有人在雪地中騎乘迷你馬，特殊行徑引發路人側目與網路熱議。



不少上山追雪民眾，在路上捕捉人騎馬的畫面，引起路人圍觀，網友留言「他騎著馬在踏雪尋梅」、「不用雪鏈， 全時四驅」、「為什麼他的武嶺比較好玩？」仁愛分局表示，截至目前為止，尚未接獲民眾正式報案，指稱有雪地騎馬或因此引發交通意外。警方指出《道路交通管理處罰條例》第84條雖規定疏縱或牽繫禽、畜在道路奔走妨害交通者可處罰鍰，但武嶺路段除交通規範外，亦涉及高山生態管理，後續將由相關主管機關依權責認定處理。

警方強調，未來將持續視現場雪況與人潮，確保山區秩序。考量到雪季期間道路狀況多，仁愛分局呼籲民眾上山賞雪，應遵守交通管制及現場員警指揮，切勿在道路範圍內從事非交通用途之活動，以免發生危險或影響用路安全。



