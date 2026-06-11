直擊歪樓現場！開車撞人89嗆「我直行餒」遭路邊正義叔鐵拳伺候…被撞苦主氣到笑：怎變格鬥盃？

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正義大叔（黑衣男）與肇事BMW車主大打出手，被撞機車騎士趕忙上前勸架。（取自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

車禍現場竟然變成格鬥擂台！高雄市新興區八德一路與忠孝一路口上月底發生一起車禍引發的鬥毆案，趙姓男子駕駛BMW轎車追撞王姓機車騎士，王男當場重摔倒地，不料肇事的趙男下車後不但沒關心騎士傷勢，反而當街叫囂，引發一旁路人潘男不滿，立馬正義感爆棚喝叱趙男，雙方一言不合竟當街互毆，讓被撞騎士傻眼連忙起身勸架，影片昨上傳社群後引發熱議。

事件發生在上月25日上午9時許，當時35歲的趙姓男子駕駛BMW轎車沿八德路行駛，疑似未保持安全距離，直接從後方高速追撞前方準備轉彎的29歲王姓男騎士。騎士當場重摔倒地、痛到不斷掙扎，沒想到肇事的趙男下車後，不但沒有關心傷勢，反而氣勢洶洶地朝倒地騎士叫囂，狂嗆：「我直行餒！直行比較大還是轉彎比較大？」態度令人傻眼。

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此時，一名在路邊等紅燈的46歲潘姓路人看不下去，當場喝叱趙男「賣勾大小聲（別再大聲嚷嚷）」，趙男聞言也上前理論，雙方一言不合當街激烈互毆，但戰況呈現「單方面輾壓」，身材與長相神似韓星馬東石的潘姓大叔戰力爆表，三兩下就把氣焰囂張的肇事駕駛打趴在地，連上衣都被扯爛，露出胸口與肩膀的大片刺青，顯得格外狼狽。

這幕突如其來的全武行，讓原本倒地的王姓騎士與一旁路人徹底看傻了眼，王男見兩人大打出手，只能忍痛掙扎起身勸架，但也不停驚呼：「欸為什麼……好啦好啦……為什麼變成這樣？」

不久巡邏員警車到場，立刻上前拉開兩人制止衝突，但打輸的趙男在警察面前仍狂拿手機打電話企圖「烙人」，還不斷嗆聲要路人別跑，事後兩人均被帶回調查，但雙方均表示不提出告訴，遭警方依違反《社會秩序維護法》移請簡易庭裁處。



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