直擊泡沫烤盤還漏水！高雄燒烤店遭衛生局突襲揪5缺失…最重恐罰2億

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記者洪正達／高雄報導

衛生局人員前往燒烤店稽查。（圖／衛生局提供）

高雄知名燒烤店遭民眾直擊店內漏水、烤盤出現不明泡沫，高雄市衛生局9日突擊稽查，發現設備清洗未落實、食材未離地、未標示日期等5大環境衛生缺失，當場飭令限期改善，若屆期未改將依《食安法》重罰6萬至2億元罰鍰；對此業者坦言先前已接獲反映，正緊急維修並加強清洗中。



衛生局指出，9日獲報後即派員至燒烤店查察，業者已完成食品業者登錄及投保產品責任險。現場檢視環境無漏水之情形、烤盤尚屬清潔。業者表示有接獲消費者反映店內漏水及烤盤有泡沫情形，已立即通知廠商維修及更換洗潔劑、加強清洗烤盤。

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衛生局另依「食品良好衛生規範準則」查察，針對設備、器具之清洗衛生未落實、現場未張貼洗手掛圖、食材未離地放置、員工用品未專區放置、分裝食材未標示日期等缺失，飭令業者限期改善，屆期未改善，將依《食品安全衛生管理法》第8條及第44條規定，裁罰6萬元以上2億以下罰鍰。

衛生局提醒，民眾若對業者販售之食品有消費爭議時，可撥打電話市府消費者服務中心或1950消費者服務專線反映尋求協助。民眾若有任何食品衛生問題，也可洽衛生局（07-7134000）食品衛生科反映

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