直擊泰柬邊境詐騙園區內部！不只存放大量受害名單，建築內竟設有中、星、澳「多國警察局」

隨著泰柬兩國邊境衝突平息，曼谷當局刻意帶著媒體，進入一處隱藏在柬埔寨邊境、非常驚人的詐騙園區進行拍攝，藉此將當地公諸於世。泰軍向外媒表示，他們是在先前武裝行動期間，當佔領一處位於奧斯馬（O'Smach）的園區後，赫然發現當地建築內部，暗藏大量跨國詐騙的犯罪證據。而且最讓這些官兵震驚的一點是，園區內部竟設有與真實警局、銀行如出一轍的專門「攝影棚」，藉此讓受害人受騙上當。

《路透》報導指出，在泰國軍隊佔領該地區之前，這個緊鄰邊境的園區，曾最多囚禁數千名受害者。許多人都是人口販運的受害者，被迫在武裝威脅下，對素未蒙面的陌生人進行詐騙，否則他們將面臨殘酷的體罰和虐待。事實上，從數據能發現，美國聯邦政府很早之前，就已將奧斯馬列為全球詐騙的重點基地之一。

廣告 廣告

泰國陸軍情報局局長Teeranan Nandhakwang少將向媒體表示，「這些詐騙集團的組織非常嚴密，擁有完善的基礎設施、工作流程，以及各式各樣的心理戰術與技術。」

假警局、假銀行一應俱全

外媒跟隨泰軍進入一棟廢棄建築，在一間間辦公室內發現大量詐騙劇本、受害者名單與聯繫方式文件。更讓媒體震撼的是，許多房間內是專門的攝影棚，高度模仿包含新加坡、中國、印度、印尼、越南及澳洲等至少7個國家的警察局配置，以及多家在東南亞設有據點的跨國銀行。

泰國軍方帶領媒體進入柬埔寨邊境的奧斯馬（O'Smach）詐騙園區，發現內部許多驚人祕密。（美聯社）

泰國軍方帶領媒體進入柬埔寨邊境的奧斯馬（O'Smach）詐騙園區，發現內部許多驚人祕密。圖為澳洲警局佈景。（美聯社）

泰國軍方帶領媒體進入柬埔寨邊境的奧斯馬（O'Smach）詐騙園區，發現內部許多驚人祕密。圖為新加坡警局佈景。（美聯社）

隨著現場影像曝光，新加坡與澳洲政府非常警覺，第一時間就針對相關內容，展開一系列查證。新加坡警方證實，泰柬邊境確實有一個與新加坡「鄰里警局」外觀極度相似的假布景。

詐騙集團就是利用這些場景，向被害人發起視訊通話，藉此偽裝成執法人員或銀行人員，以可能「涉嫌刑事案件」為由威脅被害者，假如不聽從指示匯款到特定帳戶，將面臨逮捕或法律訴訟。

防範「冒充官員」詐騙

針對此項發現，新加坡警察部隊立即發布提醒，呼籲民眾保持高度警覺。星國警方強調，政府官員絕對不會採取以下行為：透過電話要求民眾轉帳、索取銀行登入資訊或密碼，或是要求安裝來自非官方平台的應用程式。

泰國軍方帶領媒體進入柬埔寨邊境的奧斯馬（O'Smach）詐騙園區，發現內部許多驚人祕密。圖為印尼警察制服。（美聯社）

泰國軍方帶領媒體進入柬埔寨邊境的奧斯馬（O'Smach）詐騙園區，發現內部許多驚人祕密。（美聯社）

雖然從外觀看來，這些佈景非常假，很難想像能被當作詐騙之用，但墨爾本大學學者伊凡（Ivan Franceschini）表示，在初步透過電話或訊息接觸目標後，詐騙者會再以視訊通話消除對方疑慮，「而且這些場景，不需要百分之百準確，只要『看起來』可信就夠了，它們必須符合、你對『警察辦公室』的既定印象。」

「而他們鎖定的對象，往往是一輩子可能從未與警方有過直接接觸的人。」

更多風傳媒報導

