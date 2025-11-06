直擊米蘭車展》從台灣殺進全世界 三陽、光陽明爭暗鬥人氣大對決

一年一度米蘭國際車展（EICMA）4日登場，台灣機車雙雄三陽、光陽跨海參展，雙方隔一條街互別苗頭，《民報》直擊，三陽推8款新車、光陽秀3款新車，重點都不在台灣市場，2車廠面向國際拚外銷，檯面下引爆人氣冷熱大對決。

雙陽記者會人氣大不同

「產品才能看見品牌價值，我們不只讓消費者感受騎乘速度與性能，更要讓機車與生活深度連結。」三陽董事長吳清源獨子吳奕成，近年操刀靈獸系列車款一炮而紅，今年再度代父出征打天下，以董事長室協理的身份，點燃台廠爭霸新戰火。

三陽和光陽一路從台灣殺進米蘭，雙方攤位僅隔一條街，2公司高層站在自家攤位緊盯對手一舉一動。這天，各大車廠比造車工藝，更比騎乘機車的最新科技應用，為此卯足全力強推國際記者會，光陽選在下午3點舉行，足足比三陽提早15分鐘。

《民報》直擊，光陽記者會登場後，今年人潮明顯遜於往年，反觀三陽攤位早一步被擠得水洩不通，尤其記者會剛結束，已有當地媒體擅自拔開紅龍衝上前拍照，並要求三陽高層接受採訪。

吳奕成(左3)操盤設計靈獸系列新車，瞄準國際市場推TTLBT、JEPARDO、JOYRIDE 300等車款。(三陽提供)

三陽強打自然和靈獸仿生新車款

這場「雙陽」之爭，在「新車」下足功夫。三陽延續機海戰術，一口氣搬出8款新車，「我們要讓全世界聽見SYM（三陽）的語言。」吳奕成預告，三陽要全面轉型，從傳統製造車輛轉向「策展移動風格」的車廠，讓產品成為生活態度的延伸。

TTLBT：以靈龜為意象，從烏龜殼輪廓，強調穩定和防護。搭載7吋TFT觸控螢幕、Apple CarPlay、Ride-by-Wire電子油門、三段動力模式，配備BOSCH 9.3 MSC彎道ABS、TCS控制系統、加熱握把、電動風鏡。

JEPARDO：以獵豹爲發想，外型線條銳利的街跑車款，象徵掠食者姿態與都會戰鬥風格。搭載7吋TFT螢幕、三種UI切換、SYM APP整合導航與訊息顯示、Keyless 2.0系統與USB雙充。

JOYRIDE 300：以獅王爲設計靈感，四透鏡LED頭燈宛如獅眼，搭配立體尾燈設計提升辨識度。車體採新人體工學座墊與雙油門線設定，油門反應更靈敏，配合ABS制動與強化避震，兼顧性能與舒適。

三陽同步推出3款125CC通勤車，以蕎麥花、音樂、書法為靈感的BWT、FIDDLE與ECHS，融入EnMIS節能、Keyless 2.0與USB充電，並針對探險和街跑市場推出NHR與NHX共2款新作。

柯俊斌帶來光陽第一輛油電機車People R Hybrid 125受市場矚目。(光陽提供)

光陽首發油電混動騎乘全新科技

光陽董事長柯俊斌掌權超過半年，國際舞台初登場，顯得老神在在，除了瞄準油電混動騎乘體驗，推出結合引擎、電池、ISG整合式啟動馬達，大秀自主研發的「TRI-POWER TECHNOLOGY三向動力科技」，一共展示3款新車瞄準國際市場。

People R Hybrid 125：鎖定都會通勤市場，是首款導入三向動力科技的白牌車，搭載全新125CC水冷引擎，綜合輸出9.3kW，馬力提升13.6％、油耗下降13.2％，具備Keyless免鑰啟動、USB-A／C充電孔、全LED燈具與LCD儀表板，採平踏板與大容量置物空間設計。

Agility NX 125：採用全新Green Power引擎，燃油消耗降低21%、溫室氣體排放減少17％。車體配置多向量燃燒系統與偏置汽缸結構，降低摩擦與能耗，整體輸出更平順，配備ABS和TCS雙安全系統、LED燈組、LCD儀表板與USB-C充電接口。

X-TERA 350：光陽在黃牌級距的旗艦跨界車款，採用高剛性鋼管車架與倒立式前叉懸吊，搭載單缸水冷引擎，輸出28ps馬力與30Nm扭力，配備Bosch 10.3 ABS＋TCS系統、7吋TFT全彩儀表板與32公升照明收納艙，且USB-C具快充功能。

