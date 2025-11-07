直擊米蘭車展》搶2026年冬奧主辦國 KLOOK帶路米蘭5大必逛朝聖景點

米蘭是全球時尚的心臟，她以奢華的姿態，踏上伸展台、走進精品櫥窗，更成為2026年冬季奧運所在地。旅遊平台KLOOK指出，今年暑假台灣吹起米蘭旅遊風潮，短短2個月訂單激增1.5倍，跟著《民報》從5大朝聖景點，揭開米蘭的神秘面紗。

米蘭大教堂—與神的距離

矗立在市中心的米蘭大教堂，是義大利最壯麗的哥德式奇蹟。白色大理石在晨光下閃爍，尖塔如利刃刺入雲端，金色聖母靜靜俯瞰城市。登上屋頂，走在歷史的呼吸，整個米蘭在腳下展開。鐘聲與市集喧囂交織，這不只是信仰的象徵，更像一場與永恆對話的儀式。

最後的晚餐—達文西的沉默驚嘆

在聖瑪麗亞感恩教堂，達文西的《最後的晚餐》靜靜凝固時間。耶穌說出「有人將背叛我」那刻，12門徒神情交錯，光影穿透歲月，畫面震顫人心。每批參觀者僅能駐足15分鐘，短暫卻足以與藝術永恆對望，感受人性最深的震動。

斯福爾扎城堡—權力消逝的光

紅磚堆砌的城堡曾是貴族權力象徵，如今化身藝術殿堂。走入城內，石磚牆回盪著歷史低語。收藏的文藝復興瑰寶中，米開朗基羅未完成的〈隆達尼尼聖殤〉，令人屏息的殘缺線條，卻充滿最深的力量。午後陽光灑落廣場，影子也像在沉思。

米蘭之家博物館—優雅的時光緩行

離開城堡的厚重，推開巷弄深處的米蘭之家博物館大門，仿佛走入19世紀貴族的生活容器。牆上畫作、廳堂家具與銀器乘載著品味的本源，厚重木地板迴響著步伐，彷彿在聆聽舊時光的心跳。這裡沒有尖塔高聳，也沒有壁畫驚嘆，卻有最細膩的優雅。

斯卡拉歌劇院—夜色墜入音符的懷抱

夜幕降臨，紅絨幕布緩緩升起，斯卡拉歌劇院點亮城市節奏。自1778年開幕以來，無數經典首演在此誕生。金色雕飾、水晶吊燈、低沉弦音交織成歐洲最浪漫的夜，即便不觀劇，也能在博物館觸碰歷史痕跡，樂譜、舞台服飾、指揮手稿，每一件都是藝術的呼吸。

米蘭不只是時尚，也不只是流行舞台。從尖塔到歌劇廳，從達文西筆觸到貴族茶具，每一步都在歷史與美學之間流動。當你站在大教堂前，聽風穿過尖塔，或在咖啡香氣裡望向街角落日，你會懂：米蘭，是活著的詩，是可以感受的美。