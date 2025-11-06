直擊米蘭車展》電動機車淪Gogoro一個人的武林？ 台灣3車廠火拚油電機車

今年適逢台灣發展電動機車的第10年，最新統計指出，Gogoro開先鋒引領電動機車潮流，但10月掛牌數僅2,806輛，月減6.02％、年減52.06％，不禁讓車界重新思考，為了達成交通減碳，難道只能發展「純電」機車？PGO（摩特動力）、三陽、光陽正鴨子划水，開闢油電機車新市場。

Gogoro歲末年終擴大促銷救買氣

歲末年終之際，Gogoro持續加碼促銷，喊出11月底入手指定車款，享5年免費保養、5％點數回饋，每週再抽5千元家樂福禮券、AirPods Pro 3等多重好康。還沒結束，Gogoro指出，政府補助最高享6萬元，以及最高36期0利率。

看在Gogoro社區店加盟主的眼裡，Gogoro賣力促銷救買氣的情形不斷上演，「最關鍵問題就在民眾對電池沒有信心。」他直言，電動機車不吃油，靠電池才能發動，可惜過去傳出爆炸、斷電等負面形象，加上維修保養費用貴到上新聞，導致民眾對電動機車興致缺缺。

燃油機車圈高層人士搖頭說，機車廠應好好做機車，結合科技和技術做到減碳，把能源讓給專業的人去做，否則錢燒光如何汰換更好品質的電池？如何不斷擴點蓋換電站？「純電不等於減碳，應設法將大眾接受度高的燃油機車減少碳排，幫政府有效達成交通減碳，才是愛地球。」

光陽新車People R Hybird 125無需外接充電，透過引擎運轉自動回充電力。(光陽提供)

Gogoro盟友先行 「雙陽」加入油電大戰

今年7月，由Gogoro主導的PBGN陣營出現鬆動，盟友PGO率先開第一槍，推出國內第一台油電機車「isavR威力125」，結合AI（人工智慧）智能雙動力油電科技，實現低碳排油耗65.6km/L，優於同級平均超過16％。

面對電動機車市場逐漸回歸理性，「無論是傳統燃油機車或電動機車，關鍵在找出更環保、更有效率的能源解決方案。」9月，三陽董事長吳清源親自上陣，公布三陽全新車種「以油充電、全時電驅動」的油電增程概念車PE3。他預告，這就是三陽瞄準減碳的原型車。

握有電動機車品牌Ionex的光陽，也決定投入油電機車市場。11月在米蘭車展公布自主研發的三向動力科技（TRI-POWER TECHNOLOGY），利用ISG啟動馬達、智慧控制系統，實現電池與引擎協同運作，加速時自動啟動TPT Boost電力輔助，整體馬力提升0.3ps、油耗降低2％。

隨著光陽將這套技術導入新車People R Hybird 125，加上PGO、三陽大動作展開布局，能否讓台灣消費者埋單？若市場對油電機車接受度高，恐衝擊Gogoro的純電系統。究竟台灣機車產業如何減碳，考驗政府、車廠與市場的智慧。

