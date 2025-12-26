直擊緬甸電詐園區現場！林秉宥開箱「順達園區」 14名台灣人下落曝光

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

民進黨新北市議員林秉宥近日前往緬甸，實地進入電信詐騙園區進行調查。回國後他陸續在個人臉書粉專發文揭露園區現況，他在幕後夥伴協助下，成功進入「順達園區」。該園區過去約有4,000人居住，並於11月25日遭反軍政府武裝「克倫民族解放軍」攻擊後瓦解，目前由該反抗勢力實際掌控。

民進黨新北市議員林秉宥近日前往緬甸，實地進入電信詐騙園區進行調查。（圖／林秉宥臉書）

「我這次去的是位在緬甸境內，惡名昭彰的苗瓦迪地區（泰緬中部邊境）南邊約40分鐘車程的順達園區。」林秉宥指出，該園區於11月25日受到克倫民族解放軍的攻擊而瓦解，目前由該支反軍政府的部隊所掌控。園區瓦解後，大量人員四散離開，大部分去向不明。目前已知有14名台灣人被移交泰國警方，目前應該正由泰國警方居留中。

廣告 廣告

林秉宥進一步揭露，帶他進入園區的友人指出，泰緬邊境多數電詐園區，幾乎皆由中國「福建幫」勢力所掌控。他也提到，一名緬甸友人曾撿到並轉交給他的手機中，清楚顯示「創億集團」字樣，該集團被指與日前在台灣引發關注的「太子集團」屬同一體系，顯示其背後資本與技術密集程度相當驚人。

林秉宥指出，由於這類園區在 Google 地圖上已可清楚辨識，逐漸成為各國打擊詐騙的目標，部分詐騙集團已開始調整策略，轉往距離邊境更遠的地區，改以組合屋形式設點。他透露，前往順達園區途中，仍可見到2至3處正在興建中的新園區。

最後，他也補充：「與柬埔寨不同的是，緬甸處於內戰狀態，每一個地區的實際控制者對電詐的態度都不太一樣。有些可以從保護電詐園區收取保護費，有些則認為電詐園區是與軍政府合作而採取『敵人的朋友就是敵人』這樣的態度。」

更多FTNN新聞網報導

太子集團「燦笑爆乳特助」再到案！全身包緊緊低調應訊 北檢加保50萬

太子集團法拉利、麥拉倫估明年初法拍！34輛豪車啟動變價程序

金流來源說不清！太子集團涉購4豪華遊艇洗錢 帳房王俊國收押禁見

