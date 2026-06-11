直擊老鷹捕鴿怒吼「放開牠」！女被檢舉騷擾保育類 結果曝光

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鳳頭蒼鷹為農業部公告之二級保育類野生動物，依法不得騷擾或干擾。（示意圖；翻攝自農業知識入口網）

台北市一名羅姓女子日前在中山區巷弄草地旁，目擊一隻鳳頭蒼鷹正在捕捉鴿子，當場出聲大喊「放開牠」，並將過程拍攝後上傳社群平台Threads，遭民眾檢舉騷擾野生動物。台北地檢署偵查後，認定羅女不知鳳頭蒼鷹是保育類動物，未達騷擾程度，予以不起訴處分。

今年1月22日上午9時許，羅女行經台北市中山區長安東路一段巷弄旁草地時，發現鳳頭蒼鷹正叼捕鴿子，大聲喝斥「放開牠」，導致鳳頭蒼鷹受驚飛離。事後她在貼文中表示，「路過原以為牠們正在交配，突然看到老鷹抓著鴿子」「我立馬怒吼：放開牠」。

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貼文曝光後，有民眾檢舉羅女騷擾野生動物。羅女到案時表示，當下看到老鷹抓著鴿子，出於救助生命的直覺反應才會大喊，且並不清楚鳳頭蒼鷹屬於二級保育類野生動物。

檢方調查指出，羅女並未使用器物接觸、追逐或持續干擾鳳頭蒼鷹，未造成鳳頭蒼鷹受傷或受困，行為尚未達《野生動物保育法》規定騷擾的程度，認定罪嫌不足，予以不起訴處分。

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