直擊親情傷痛逼哭觀眾！《阿凡達：火與燼》最新片段曝

《阿凡達：火與燼》傑克與奈蒂莉仍糾結在喪子之痛，新作將帶來更強烈的情感戲碼。（圖／二十世紀影業）





史詩鉅獻《阿凡達：火與燼》昨（15）日舉行台灣媒體試片，被譽為再次將電影工藝推向極致的大師鉅作，詹姆斯卡麥隆說明本集為前三集的三部曲總結篇章，看過前兩集的人絕對非看本集不可！在新北耶誕城巨星演唱會上也首度曝光最新片段，令全場觀眾驚呼。

《阿凡達：火與燼》昨日舉行台灣媒體試片，一幕接著一幕的刺激動作場面，以及磅礡華麗的場面與視覺效果，皆被譽為比起前兩集有過之而無不及，延續以家庭為核心的劇情，更是令人感動不已、不禁潸然淚下。

廣告 廣告

《阿凡達：火與燼》劇情感動觀眾。（圖／二十世紀影業）

《阿凡達：火與燼》劇情感動觀眾。（圖／二十世紀影業）

金獎大導詹姆斯卡麥隆日前對外說明，本集為前三集的三部曲總結篇章：「與其把本片當作一部續集，它更像前三集的三部曲總結篇章，可以把它比擬為一齣戲的第三幕。」而說到對於觀眾是否買單的一把賭注，他也胸有成竹地說：「超過300公分的納美星藍人，其實也是人。」

柔伊莎達娜備感窩心地特別錄製獻給台灣觀眾的問候影片，在新北耶誕城巨星演唱會上首度曝光，並加上最新片段搶先看，當蘇傑克與奈蒂莉商討如何面臨自己的共同傷痛，奈蒂莉聲淚俱下地提及她只剩信念，但蘇傑克則秒真心地回答：「你有這個家。」撒滿洋蔥的段落亦十分感人。《阿凡達：火與燼》12月17日上映。



【更多東森娛樂報導】

●《阿凡達：火與燼》預告曝！「蜘蛛」技能威脅納美族存亡

●《阿凡達：火與燼》登新北耶誕城！光雕秀搶看神秘潘朵拉星球

●《阿凡達：火與燼》最新片段曝！反派密謀統一潘朵拉星球

