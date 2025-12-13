直擊貨輪遇襲瞬間！ 俄空襲烏南碼頭 3土耳其船受損

俄烏衝突持續升級，雙方互相攻擊造成嚴重損傷。俄羅斯週五對烏克蘭奧德薩港口發動攻擊，導致三艘土耳其貨輪受損，至少一人受傷。與此同時，烏克蘭也使用長程無人機攻擊俄羅斯石油平台。美國總統川普正推動和平談判，希望澤倫斯基在耶誕節前就和平協議給出說法。此外，美國提出的和平計畫包含讓烏克蘭在2027年元旦成為歐盟成員，而歐盟已永久凍結俄羅斯在歐洲的資產。

烏克蘭南部奧德薩港口遭遇俄羅斯空襲，導致3艘土耳其貨輪受損 （圖／達志影像路透社）

一段驚人的畫面顯示，當一名船員用手機拍攝時，意外捕捉到空中有飛行物體直直俯衝，隨後不遠處的一艘貨船炸出巨大火球。俄羅斯於週五鎖定烏克蘭南部港城奧德薩的兩座碼頭進行攻擊，造成3艘土耳其貨輪受損，黑煙沖天，至少1人受傷。土耳其海運公司已證實，一艘載著食物的貨輪被擊中。

烏克蘭維安消息人員表示，軍隊於週五使用長程無人機攻擊兩座俄羅斯石油平台。在烏俄雙方持續互轟之際，美國媒體Axios報導指出，根據烏克蘭總統澤倫斯基的說法，美國總統川普希望他在耶誕節之前就俄烏和平協議給出一個徹底說法。

當被記者詢問關於頓巴斯和俄羅斯武力佔領區的自由經濟區將如何運作時，川普表示他現在不想解釋，這是一個複雜情況，但它會成功，很多人都希望成功，他只想要停止每個月2.5萬人死亡。

根據英國《金融時報》報導，美國提出的和平計畫內容包含讓烏克蘭在2027年元旦當天成為歐盟成員。知情人士透漏，這項計畫獲得歐盟一定程度的支持，但如此快速的入會時序恐怕會挑戰歐盟傳統「擇優」原則。

CNN主播Jim Sciutto指出，歐盟已永久凍結所有俄羅斯在歐洲的資產。之前歐盟規定這些資產應每六個月重新凍結一次，但現在歐盟啟動一項特殊程序，立即凍結這些資產。

然而，距離烏俄停戰恐怕還有一段路要走。針對最終版和談草案中涉及烏克蘭部隊撤離烏東地區的內容，基輔已發出聲明澄清，這還處於討論階段，尚未定案，仍可能出現變數。

