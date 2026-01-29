直擊超百米「護國神柱」 CIP渢妙離岸風場拚2027年如期完工

渢妙一期風場首批水下基礎組裝完工。

「台積電是護國神山，我們這些風機就是『護國神柱』。發綠電給神山用，下面又是海底牧場，船要開進來搶灘都困難，一舉數得！」站在台北港碼頭邊，世紀鋼鐵董事長賴文祥指著身後超過118公尺高的「世紀擎天塔」，製造出的水下基礎結構，這將用於哥本哈根基礎建設基金CIP在台中外海的渢妙風場，可望在2027年完工併網。

這個渢妙離岸風場是先前經濟部推出的第三階段區塊開發第一期（3-1）專案中，目前唯一完成融資且進入實質施工的案場，以本土廠商為主力。渢妙風場執行長Mark Wainwright表示，離岸風電是全球去碳化的能源選項，且是高度複雜的產業，但台灣的夥伴們能克服先前險峻陡峭的學習成長曲線，做出這批水下基礎，且進度提前，預計能在2027年如期完工。

CIP亞太區域總裁許乃文表示，CIP自2017年成立台灣辦公室以來，積極配合政府落實每一階段的離岸風電目標，且每座風場都準時完工，接下來會持續推進600MW的渢妙二期開發案，有信心於2030年為台灣挹注大量的穩定綠電。

CIP亞太區域總裁許乃文。

離岸風電開發動輒就是7年，且目前眾多業者面臨缺工缺料、融資不易等問題，讓大量已得標簽下的風場進度落後，經濟部也降低接下來3-3風場的門檻，不再堅持國產化的產業鏈。

「這是在牽拖！」，賴文祥表示，CIP過去的風場都能如期併網，且風場建設是從近海開始向外延伸，從淺到深，是越來越難做，過去一座組件大約800噸，現在已來到2400噸，但如果我們連重量3倍的都能做出來，為什麼之前的業者不能做。

世紀鋼鐵董事長賴文祥。

賴文祥表示，有的開發商拿到案子就丟在那邊，想轉手賣掉，或本身沒經驗、財務不行，導致一直延宕，但同樣的起跑點，CIP願意深耕本土，跟台灣業者合作，打造出這個產業鏈，現在已不輸國際競爭對手，也是因為政府鼓勵本土化的政策，大家因此去設廠、投資，像是華新麗華為了離岸風電的海纜，投資了180億元，工廠去年11月才蓋好、機器剛要裝，結果現在政府要把國產化門檻放掉，真的很無辜。

許乃文表示，3-3選商機制中的ESG評分，目前還相當模糊，希望可以更清晰化，並給出足夠的備標期，6個月是不夠的、至少要9個月，才能拿到真正有價值的計畫書，不然就像作文比賽，且若兩家不同業者，一個是聘請當地居民作漁民警戒船、另一家是要做鯨豚觀察員，哪個分數高、怎麼去評估，誰說了算，都是問題。

業者也希望能在開發實績及財務能力上有效去篩選廠商。許乃文表示，過去大家都及格、但結果就是很多案子領完標後做不出來，這對產業是傷害，政府要有「被討厭的勇氣」，篩選出真正有能力的業者。

