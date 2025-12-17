直擊越南回收產業鏈 塑膠汙染反噬健康

塑膠回收，進入再生循環鏈是時代所趨，但若缺乏正規流程及嚴格監督，也會造成嚴重的環境汙染。在越南，距離首都河內1個小時車程的沙橋村，從農村變成了垃圾回收及處理廠，日夜燃燒塑膠產生毒氣，加上任意排放廢水，很多村民罹癌，平均壽命也比全國平均短命10年。

沿著河岸的色彩斑斕，再走進裡頭，不停運轉的機器、聲響大作。居民自嘲，垃圾回收，是當地另類的手工藝產業。

廢棄物分類工人 阮春南 (音譯)：「回收工作站味道很臭，尤其是把藍色瓶子，集中熔化成顆粒時。」

距離越南首都河內，約1小時車程的沙橋村，道路及河流沿岸、到處可見垃圾回收場，不只拆解分類，還能熔化壓縮處理，是塑膠回收產業鏈的末端環節。

聯合國開發計劃署分析員 黃清榮 (音譯)：「廢水直接排放到河道裡，這類設施(回收處理場)的空汙零控制。」

根據一項沉積物調查報告，當地的重金屬鉛及戴奧辛濃度超標。接受法新社採訪的工人當中，有半數表示，家人或同事罹患癌症。

塑膠分類工人 阮氏薇(音譯)：「我們找不到其他工作，只能做這行，一點一點攢錢蓋房子，基本上就是這樣，我們做不了其他生意。」

用健康和血汗換取收入，樓房一棟棟蓋起，身體一個個垮塌。像沙橋村一樣的垃圾回收村，河內周邊就有數百個。越南環境部統計，這些村莊居民的預期壽命，比全國平均少了整整10年。

聯合國開發計劃署分析員 黃清榮 (音譯)：「急需盡快移除這些回收行動，至少要轉移到附近工業區 ，甚至工業園區。」

世界銀行指出，越南超過4分之1的塑膠回收量能，集中在這種非正規的垃圾回收村。同時每年還從歐美和亞洲進口數千噸塑膠垃圾。分類不夠細緻，又缺乏有效監督，推升日益加劇的環境汙染。人為堆放的色彩，正一層層覆蓋，形塑成河內必須盡快移除的新地貌。

