直擊達梭系統年會／搭「實體AI」浪潮 達梭系統推3大虛擬工程助理

達梭系統年度用戶大會2日盛大開展，全球工程社群集聚一堂。

法商達梭系統（Dassault Systèmes）年度平台用戶大會「3DEXPERIENCE WORLD 2026」2日在美國德州休士頓展開。今年大會以AI為主軸，共計將舉辦355場專場講座，其中超過20場聚焦於AI工具於多樣工作流程中的應用。搭上輝達執行長黃仁勳高談「實體AI（Physical AI）」的熱潮，達梭系統介紹今年3位「懂物理、具備AI推理能力」的虛擬助理，本刊也現場直擊開幕式盛況空前，一早就有大批與會者魚貫入場。

1月在美國消費性電子展（CES）上，輝達執行長黃仁勳宣告「實體AI的ChatGPT時刻已經到來」，機器開始能理解現實世界、推理並採取行動。達梭系統今年不只應證這句話，據了解，黃仁勳本人也將親自站台，於大會發表專場演說。

達梭系統執行長達洛茲（Pascal Daloz）2日在開幕演講指出，目前AI仍只是用在摘要文章、生成影像、程式碼除錯等狹隘的任務上，「第2波浪潮將解決未被意識到的新問題，新的產業將會形成。」

達洛茲表示，過去技術商側重於如何提高生產效率，如今AI驅動新一波的「生成式經濟（Generative Economy）」，關鍵不在於大規模生產終端產品，而是能夠生成實體世界所需的生產知識與專業技能，再利用它們投入生產。

他進一步指出，生成式經濟又與物理世界連動，以機器狗為例，AI模型教機器狗一次用一條腿、移動一步的走路邏輯，「但機器狗的身體在真實世界中運作就需要力學。關節要平順地移動，有能夠承載重量的結構、能夠控制溫度的封裝，還有不會讓它在地板上滑倒或撞到椅子時失靈的機制。」

達梭系統執行長Pascal Daloz（右）和SOLIDWORKS研發執行長兼副總裁Manish Kumar（左）一起介紹3位AI虛擬助理。

達洛茲表示，達梭系統為此正在訓練工業世界模型，並最新推出理解物理原則、具備AI推理能力的3個虛擬助理（Virtual Companion）。名為AURA、Marie和LEO的虛擬助理，基於生成式AI訓練，各自擅長的面向不同。去年上線的AURA就像專案經理，能透過對話解答使用者的疑問，幫助找到設計方向、激發靈感；Marie擁有豐厚的科學知識，能分析運作原理和前沿技術的可行性。

LEO則像是結構工程師，一路從工程設計、建模到功能驗證上，幫忙人類工程師將產品「做出來」。達梭系統旗下、SOLIDWORKS研發執行長兼副總裁庫馬爾（Manish Kumar）在大會上實況展示，透過口語問答，LEO能從一張2D工程圖中提取草圖至系統，再自動識別草圖、建立其中的3D模型，最後執行成品的性能分析。「虛擬助理將降低進入門檻，進一步讓技術民主化，任何人都可以是圖像創作的專家。」庫馬爾表示。

Psyonic過去10年皆用達梭系統的平台開發仿生手，圖為創辦人暨執行長Aadeel Akhtar。

美國新創公司Psyonic運用達梭系統的SolidWorks開發仿生手「Ability Hand」，創辦人暨執行長阿克塔爾（Aadeel Akhtar）告訴本刊，仿生手掌上必須裝上很多小型致動器，「當移動手指30萬次、70 萬次時，壓力會在哪裡反應？如何在馬達過熱之前讓它們減速？我認為AI能幫助解決這些問題。」他表示，很期待可以試用新的虛擬助理功能。

達洛茲透露，目前AURA已經上線、LEO預計今年年中上線，Marie也會於年底前推出。

