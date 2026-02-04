直擊達梭系統年會1／黃仁勳站台 達梭系統、輝達聯手攻90兆美元AI最大商機

輝達執行長黃仁勳（左）和達梭系統執行長Pascal Daloz（右）同台宣布深化合作。

法商達梭系統（Dassault Systèmes）3日與輝達（NVIDIA）宣布建立長期策略夥伴關係，攜手打造工業AI平台。合作結合達梭系統的「虛擬分身（Virtual Twin）」技術，以及輝達的AI基礎設施、開放模型與加速軟體函式庫。輝達執行長黃仁勳稱這是雙方合作30年來，第一次面對到高達90兆美元潛值的市場，而輝達自己也是一號客戶，和達梭合作建置資料中心。

剛結束台灣行程，輝達執行長黃仁勳3日現身達梭系統年度平台用戶大會，與達梭系統執行長達洛茲（Pascal Daloz）同台宣布合作。雨後的清晨，美國德州休士頓的天色還灰濛濛的，喬治布朗會議中心的門外卻已經擠滿等候入場的觀眾，待工作人員倒數3秒推開門，人潮一窩蜂奔跑入場，要搶佔好位子一睹兩位執行長風采。

黃仁勳也不負眾望帶來好消息，他表示打造實體AI（Physical AI）和世界模型（World Model）是與達梭系統合作的方向，潛在市場有90兆美元之大，「這是所有AI機會中最大的一個！」

達梭系統用戶大會現場的氣氛熱絡，兩位執行長的對談結束時，觀眾還振奮地起身鼓掌。

合作包含將輝達的AI模型、加速函式庫CUDA-X和數位孿生平台Omniverse，整合至達梭系統的3DEXPERIENCE平台，建立工業世界模型（Industry World Model）。在基礎建設面向上，達洛茲表示，達梭系統預計今年6月會再擴展3DEXPERIENCE平台的AI功能，包含日前公布的AI虛擬助理（Virtual Companion），屆時會需要更多的AI運算能力，目前也正與輝達協商所需的容量。

達洛茲並展示與輝達合作將數位孿生技術推進至生物與材料研究、設計與工程和建置AI工廠等領域，其中一個客戶案例便是輝達的資料中心。

黃仁勳曾多次公開表示，未來每家公司都將擁有自己的「AI工廠（AI Factory）」，這是一套以GPU為核心，整合高速網路、AI軟體與資料流程的系統，能持續將產業資料轉化為可實際部署的AI模型。

3日在達梭系統的大會上，黃仁勳再提AI的工業革命倚賴3大產業工業化和規模化，分別是晶片、超級電腦和AI工廠。

「一個千兆瓦的AI工廠大約要500億美元，而現在我們正在全球建造數十千兆瓦的設施，匯集在這些工廠內的技術含量是驚人的，我們希望確保它們能一次就成功運作。」黃仁勳表示，包含輝達的資料中心也從設計和規劃階段，就採用達梭系統的工程方案，先在孿生的環境中模擬設備運行，才開始動工。

黃仁勳（左）和Pascal Daloz（右）對擴大合作有共識，並表示對方會是優先客戶。

黃仁勳指出，達梭系統專精數位孿生（Digital Twins）技術，是一家能「模擬世界」的公司，但所有軟體都需要建築在電腦運算之上，而輝達則掌握了AI運算能力，「所以達梭系統內部的一切（軟體），無論是CATIA、SIMULIA、BIOVIA⋯⋯所有這些『IA』都將會建構在『NVIDIA』之上！」

他並笑著表示，和達洛茲是彼此的「好好先生（Mr. Yes）」，每次談及更廣泛、更緊密的合作總是說「好」。也承諾未來在協議包含算力在內的交易時，「我會把他（達洛茲）排在最前面！」

