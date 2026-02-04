直擊達梭系統年會3／機器人怎麼走入中小型工廠？ 黃仁勳解答：讓它們「看著學」！

輝達執行長黃仁勳指出，AI驅動的「聰明機器人」是中小型公司自動化的關鍵。

「機器人要怎麼走入中小型工廠？」輝達執行長黃仁勳說他等這個提問等了3年。3日在達梭系統年度用戶大會上，黃仁勳面對記者提問，揭示關鍵就在於不先下指令、讓機器人自己「看著學」。

輝達執行長黃仁勳表示，機器人目前已經廣泛使用在全球大型公司裡，不過經常只能運用在重複性高、產出數目龐大的任務上，「譬如說汽車工業，可以請工程師為機器人設計軟體，讓它們專門應用於重複數百萬次的繁重任務，最終會有大量不同的機器人，都是為特定任務編程的，做一件事情做得非常好。」

他指出，這種訓練機器人的模式，屬於由工程師編寫明確的邏輯與規則，指令電腦依照預設步驟執行特定任務的「顯式程式設計（Explicit Programming）」，「問題是絕大多數驅動著世界供應鏈的產業都是中小型工廠，任務相當多樣，而且公司規模小，無法用自動化來應對這些市場，因為機器人的規劃和編程都太昂貴了。」

黃仁勳表示要讓機器人真正走入中小型工廠，解答是轉向「隱式程式設計（Implicit Programming）」，讓電腦透過數據學習與模式識別，在沒有明確指令的情況下自行推導出解決問題的路徑，「意思是，你告訴機器人：『這是我需要你做的，我會給你示範幾次』，然後機器人就自己學會了。」

黃仁勳稱這些由AI驅動和賦能的機器人「超級、超級聰明，也非常靈活」，就像人類一樣，可以透過示範、閱讀手冊、觀看影片等各種方式學習，「這就是現在的機會，讓我們能將所有中小型公司自動化，他們終於能被提升，不會被拋在後面。」

黃仁勳也指出，AI機器人將會提升小型設計公司和製造商的能力，促使更多樣化的產品被創造出來。並且比起取代工程師，黃仁勳認為當工程師有更多AI代理（AI Agent）協作，反而會促發更多軟體需求，讓整個軟體產業更蓬勃，「AI工程師的數量將會指數級增長，工具的使用量也將指數級增長。在我們公司內部，工具的使用數實際上正在暴增，因為我們的AI會使用那些工具。」

