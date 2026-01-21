直擊醫療房產跨界黑科技！奈及利亞天才閃耀喬治亞理工 靠「AI 感測」翻轉全球長照危機

圖/AI生成

商傳媒｜記者陳宜靖／綜合外電報導

全球高齡化海嘯來襲，如何在「不被監控」的前提下，協助長者安全、尊嚴地在家生活，已成為各國政府與生技、房產產業的剛性需求。本週，國際科研圈傳出突破性進展——來自奈及利亞、現於 Georgia Institute of Technology（Georgia Tech）攻讀博士的亞伯拉罕・比勞（Abraham Bilau），成功開發一套結合 AI 行為辨識 與 智慧建築互動 的跨領域系統，重新定義「居家認知老化（Cognitive Aging in Place）」的技術邊界。

這項創新不僅獲得流行音樂與創投圈重量級人物 Pharrell Williams 所創立的 Black Ambition 計畫重金挹注，更被市場觀察人士譽為 醫療科技（MedTech）與房地產科技（PropTech）融合的「獨角獸級應用場景」。

廚房裡的 AI 保姆 感測器取代監控，數據守住長者尊嚴

比勞研究的核心，不在於「更多監控」，而是更少干擾。

其團隊透過 穿戴式感測器、眼動追蹤與運算建模，在長者進行日常活動（如備餐、走動、收納）時，捕捉極細微的行為變化。系統可分析晝夜節律、動作節奏與注意力負荷，當偵測到「認知負荷過高」或「疲勞徵兆」時，環境本身會即時做出溫和回饋——例如調整燈光、提示節奏、降低操作複雜度。

「環境不是中立的，空間本身會影響人的壓力與決策。」比勞指出。

與傳統攝影機監控不同，這套系統採取 非侵入式（Non-Intrusive）設計，避免影像長時間紀錄造成的隱私爭議，將老化議題從「醫療衰退管理」轉向「系統適應設計」，讓科技主動配合人，而非逼迫長者學習新科技。

從線上看房到智慧醫療 Realtourhub 的跨界基因

比勞並非典型學院派研究者。早在投入長照科技前，他便是虛擬房產平台 Realtourhub 的聯合創辦人，開發出可讓房仲與客戶即時遠端互動的協作式看房系統。

正是這段 PropTech 經驗，讓他從「建築如何與人互動」的角度，切入智慧醫療。

業界分析指出：「居家養老的關鍵，不在於你是否在家，而是『家是否理解你』。」比勞將房產科技中累積的空間互動與數位分身（Digital Twin）概念，導入健康環境設計，讓房地產不再只是水泥結構，而成為具備「認知回饋能力」的智慧載體。

專家觀點 科技不是萬靈丹，法規與倫理仍是門檻

儘管此技術在國際期刊與科研圈引發高度關注，台灣智慧醫療領域專家也提醒，落地應用仍需高度謹慎。

依據台灣《醫療器材管理法》，凡涉及疾病診斷、治療或改善之軟硬體，皆須經 衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）查驗登記與分級管理。目前比勞的系統定位為「居家輔助與健康監測」，並非醫療診斷工具，相關效能宣稱仍須避免誇大。

此外，長者數據隱私、AI 介入是否削弱人際互動溫度，也將是智慧長照普及後不可迴避的社會議題。

奈及利亞之光 重塑高齡化社會的未來藍圖

比勞的崛起，象徵來自新興市場的科研人才，正透過全球化平台，直面全人類共同的老化難題。他的研究強調：老化的未來，不只取決於藥物，而取決於我們如何設計日常生活本身。

目前，該系統的行為建模與環境互動技術，已吸引醫療、房產與穿戴式設備大廠接洽。隨著 2026 年智慧城市與高齡友善住宅概念深化，這套「以人為本」的 AI 環境系統，極可能成為下一世代長照社會的標準配備。





