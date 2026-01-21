直擊醫療房產跨界黑科技！奈及利亞天才閃耀喬治亞理工 靠「AI 感測」翻轉全球長照危機
商傳媒｜記者陳宜靖／綜合外電報導
全球高齡化海嘯來襲，如何在「不被監控」的前提下，協助長者安全、尊嚴地在家生活，已成為各國政府與生技、房產產業的剛性需求。本週，國際科研圈傳出突破性進展——來自奈及利亞、現於 Georgia Institute of Technology（Georgia Tech）攻讀博士的亞伯拉罕・比勞（Abraham Bilau），成功開發一套結合 AI 行為辨識 與 智慧建築互動 的跨領域系統，重新定義「居家認知老化（Cognitive Aging in Place）」的技術邊界。
這項創新不僅獲得流行音樂與創投圈重量級人物 Pharrell Williams 所創立的 Black Ambition 計畫重金挹注，更被市場觀察人士譽為 醫療科技（MedTech）與房地產科技（PropTech）融合的「獨角獸級應用場景」。
廚房裡的 AI 保姆 感測器取代監控，數據守住長者尊嚴
比勞研究的核心，不在於「更多監控」，而是更少干擾。
其團隊透過 穿戴式感測器、眼動追蹤與運算建模，在長者進行日常活動（如備餐、走動、收納）時，捕捉極細微的行為變化。系統可分析晝夜節律、動作節奏與注意力負荷，當偵測到「認知負荷過高」或「疲勞徵兆」時，環境本身會即時做出溫和回饋——例如調整燈光、提示節奏、降低操作複雜度。
「環境不是中立的，空間本身會影響人的壓力與決策。」比勞指出。
與傳統攝影機監控不同，這套系統採取 非侵入式（Non-Intrusive）設計，避免影像長時間紀錄造成的隱私爭議，將老化議題從「醫療衰退管理」轉向「系統適應設計」，讓科技主動配合人，而非逼迫長者學習新科技。
從線上看房到智慧醫療 Realtourhub 的跨界基因
比勞並非典型學院派研究者。早在投入長照科技前，他便是虛擬房產平台 Realtourhub 的聯合創辦人，開發出可讓房仲與客戶即時遠端互動的協作式看房系統。
正是這段 PropTech 經驗，讓他從「建築如何與人互動」的角度，切入智慧醫療。
業界分析指出：「居家養老的關鍵，不在於你是否在家，而是『家是否理解你』。」比勞將房產科技中累積的空間互動與數位分身（Digital Twin）概念，導入健康環境設計，讓房地產不再只是水泥結構，而成為具備「認知回饋能力」的智慧載體。
專家觀點 科技不是萬靈丹，法規與倫理仍是門檻
儘管此技術在國際期刊與科研圈引發高度關注，台灣智慧醫療領域專家也提醒，落地應用仍需高度謹慎。
依據台灣《醫療器材管理法》，凡涉及疾病診斷、治療或改善之軟硬體，皆須經 衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）查驗登記與分級管理。目前比勞的系統定位為「居家輔助與健康監測」，並非醫療診斷工具，相關效能宣稱仍須避免誇大。
此外，長者數據隱私、AI 介入是否削弱人際互動溫度，也將是智慧長照普及後不可迴避的社會議題。
奈及利亞之光 重塑高齡化社會的未來藍圖
比勞的崛起，象徵來自新興市場的科研人才，正透過全球化平台，直面全人類共同的老化難題。他的研究強調：老化的未來，不只取決於藥物，而取決於我們如何設計日常生活本身。
目前，該系統的行為建模與環境互動技術，已吸引醫療、房產與穿戴式設備大廠接洽。隨著 2026 年智慧城市與高齡友善住宅概念深化，這套「以人為本」的 AI 環境系統，極可能成為下一世代長照社會的標準配備。
這篇文章 直擊醫療房產跨界黑科技！奈及利亞天才閃耀喬治亞理工 靠「AI 感測」翻轉全球長照危機 最早出現於 行銷人。
其他人也在看
女醫失蹤藏家變！淚喊：不想再當ATM 弟弟購屋她買單、上億保單掛外甥名
在台南市東區執業長達17年的「侯娟妃婦產科診所」於去年突然停業，引發地方病患關注，婦產科醫師侯娟妃更遭父母及丈夫向警方報案列為失蹤人口。經警方與檢調追查逾1年後，案件進入司法程序，這起失蹤案的真相也逐漸浮出檯面。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 124
台8女星李又汝懷孕！跨年禱告成真「人生最棒的驚喜」
演藝圈再傳喜訊！藝人李又汝今（21日）分享已懷孕3個月的好消息，透露自己與老公「修哥」即將迎接兩人第一個孩子，消息一出立刻湧入大量祝福。她表示，這份幸福源自於2024年跨年禱告會上寫下的2025年第一個願望，直呼：「真的完全不記得自己有許過這個願望，卻在2025年底實現了！」中時新聞網 ・ 1 小時前 ・ 2
拚搏一輩子！ 媽退休想「以房養老」 兒女跳腳急阻擋：那我們繼承什麼
「以房養老」是近期流行的話題，即使年紀大了手上沒有現金，也可以將房子抵押給銀行，銀行按月給錢作為養老金。律師蘇家宏分享，有一位媽媽退休後的願望很簡單，在自己家裡有尊嚴地變老，也不想給子女添麻煩，於是就想「以房養老」，沒想到卻遭子女強烈的反對。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 46
76歲老闆失智！半年後奇蹟「思緒變清晰」 醫：大腦乾淨了
一名76歲的陳姓公司負責人，因容易頭昏、思緒不清晰，時常有腦霧的感覺，透過正子掃描發現類澱粉蛋白沉積，確診阿茲海默症，生活品質明顯受影響。土城長庚醫院表示，患者於2025年6月開始接受新一代失智症免疫治療藥物「欣智樂」治療。半年療程結束後，追蹤正子斷層影像顯示腦中異常蛋白清零，患者認知功能與日常生活能力穩定提升。家屬也說患者情緒更穩定、語言表達清晰，思緒更具條理，且多項神經心理測驗也呈現正向進步。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 57
詹詠然宣布高掛球拍！澳網將為她舉辦「退休儀式」！成台灣選手第一人
體育中心／綜合報導台灣網球好手「詹家姊妹」詹詠然，在巴黎奧運結束後慢慢淡出職業網壇，近期出賽不多，而36歲的她也在21日午間，於個人社群宣布退休消息，表示回顧過去長達30年的網球生涯「不論是好的或是不好的、開心的難過的，過去的每一步經歷才塑造了現在的我！」，而「澳洲網球公開賽」主辦單位也宣布，將邀請詹詠然於正在進行的澳網，舉辦意義非凡的退休儀式，而她也成為首位受邀到四大滿貫賽榮退的台灣球員。FTV Sports ・ 2 小時前 ・ 72
女醫怨「重男輕女」自己總被犧牲 父母控：信仰改變被洗腦！
被家人二度通報失蹤的台南婦產科醫師侯娟妃，接受《鏡週刊》採訪時回憶，自己成長於重男輕女的家庭，自小由外婆帶大。她表示，從小對弟弟百般照顧，弟弟想要她的玩具、腳踏車，往往最後都歸弟弟所有，自己則被視為理所當然的付出者。她感嘆，自己在家中始終是隱形、可被犧牲的那一個。長大後甚至就連弟弟購屋、外甥留學與矯正牙齒的費用，也全由她買單。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 13
一表還原台灣「啃老血案」弒親地圖 爸媽一行為恐成催命符
新北市蘆洲區一對經營蔥油餅攤的67歲廖姓與75歲許姓夫妻，疑因金錢問題遭36歲啃老族兒子殺害。回顧近5年各縣市弒親案件，這類由「經濟依賴」演變成血案的悲劇早已不是首例。根據警方統計，弒親者與被害者的關係多為直系親屬，糾紛導火線往往與金錢索求、長期失業產生的口角有關。鏡報 ・ 1 天前 ・ 320
賴清德早已中計？拒赴立院說明彈劾案 黃揚明：在野黨要的東西拿到了
藍白在立法院提出針對總統賴清德的彈劾案，邀請21日、22日赴立院說明，總統府今（20）日正式回函，表示立法院並無直接向總統問責之權，亦不得課予憲法未明定之義務，總統將不予列席。對此，媒體人黃揚明直言，在野黨要的，本來就只是能拿來當相罵本的「這一句話」。國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌在去年12月領銜提案彈劾賴清德，根據立法院彈劾案日程，立法院將於21......風傳媒 ・ 3 小時前 ・ 157
阿蘇火山觀光直升機失聯前 2台灣客手機驚傳「1簡訊」！身分曝光
日本熊本縣阿蘇火山今（20）日發生觀光直升機失聯事件。消防部門於上午接獲乘客智慧型手機自動發出的「撞擊通知」後，隨即確認一架載有兩名台灣籍遊客與一名日籍駕駛的直升機失聯，目前相關單位正鎖定火山口周邊展開緊急搜救，而台灣遊客的身分也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 42
自稱福建省金門人挨批！陳玉珍搬「蔡英文金句」回擊 金門鄉親怒轟惡劣
國民黨立委陳玉珍日前自稱是「福建金門人」而非「台灣人」，引發輿論批評，19日她再強調這樣回答不是挑釁也不是標新立異，而是身為金門人，對自己身分的誠實說明，也是完全依照憲法的清楚說明，更搬出前總統蔡英文一句「沒有人應該為了自己的認同道歉」回擊。不過陳玉珍發言網友不買單，連金門人都怒了留言痛斥「不要把金門鄉親與您綁定」、「你這樣做很惡劣」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 205
將徒手攀101！怎麼解決屎尿問題？霍諾德曝「1招」：不然會引起公憤
本週六(24日)全球傳奇攀岩家霍諾德(Alex Honnold)將挑戰徒手攀登台北101，引起全球矚目。不少人好奇，攀岩多日的人如何解決屎尿問題，霍諾德也公開說明，攀岩多日者現在會捆緊排泄物，放在背包下方，待抵達目的地後，再丟到垃圾稿。「畢竟，隨意亂丟排泄物會引起公憤，萬萬不可！」三立新聞網 setn.com ・ 33 分鐘前 ・ 3
對等關稅底定後Toyota等5款車大降價？車商全說了
台美關稅談判大局底定，確定以15%為基準。在我方採取「保零件、棄整車」的談判策略下，美製小客車關稅極可能歸零。知情人士透露，此舉旨在換取台灣年產值3000億元的汽車零組件產業長期優勢，確保對美出口戰略重心，整車市場則被視為可調整空間較大的項目。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 30
台股不會跌？關稅利空「散戶硬撐」藏危機 專家示警1異象：小心人踩人慘劇
美國總統川普為了「接管格陵蘭」與歐洲對槓，上周宣布，從2月1日起，對來自丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭、芬蘭的輸美商品加徵10％關稅；從6月1日起，則調高至25％，直至美國達成購島協議。此舉導致股市大拋售，美股道瓊大跌近900點，台積電ADR重挫近5％。對此，財經專家狄驤在臉書發文指出，市場開始反映美歐關稅戰利空，而台股卻逆勢而為，三大法人狂拋，卻......風傳媒 ・ 2 小時前 ・ 18
不只貴！國旅沒落「1真相」曝光 苦苓重砲轟「沒心留客」：誰還想再來
國旅為何「一落千丈」？作家苦苓近日在社群平台發文直指，國旅沒落的關鍵，並不只是價格問題，而是「沒有真正用心留住旅客」。他以台灣與日本多個案例對照指出，若景點只停留在拍照打卡，缺乏能讓人停留、消費與回訪的內容，觀光自然難以長久。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 63
認國民黨恐難攻下高雄！陳揮文曝柯志恩最大阻礙：因「這事」陷苦戰
隨著民進黨拍板由立委賴瑞隆出線，對決國民黨立委柯志恩，本就備受關注的高雄市長之爭正式拉開帷幕；《ETtoday民調雲》最新民調顯示，柯志恩以44.0％支持度領先37.7%的賴瑞隆6.3個百分點，令藍營支持者大為振奮，但資深媒體人陳揮文仍坦言「哪有可能好選」，斷言柯志恩將面對的必定是場苦戰。「這哪有可能好選」，陳揮文在《新聞大白話》節目中指出，2022年的高雄......風傳媒 ・ 18 小時前 ・ 147
強烈冷氣團發威！今晚全台急凍「最劇烈時段」曝光 體感會更冷
今（20）日隨著強烈大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭天氣轉冷，其他地區早晚也偏冷，清晨北部及宜蘭低溫約14至16度，中南部及花東16至18度，白天北部及宜蘭高溫只有15至17度，且到了晚上，各地溫度會進一步下降。對此，氣象粉專也示警，冷空氣最劇烈時段還沒到。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
謝步智觀點》歐洲美國「離婚」中! 川普併格陵蘭恐只是幌子 真正目的是「這個」…
[Newtalk新聞] 美國總統川普 2.0 上台之初，講了要把加拿大、格陵蘭和巴拿馬運河放入他的「購物車」併入美國版圖，剛開始，大家都認為他在說笑，除了惹來當事國的抗議外，沒太多人把他當一回事。 直到他對全球大徵稅，搞到世界經濟大亂，還在今年初入侵了委內瑞拉，抓走了人家的總統馬杜洛，各國才被嚇到，驚覺他是認真的。 尤其是在抓了馬杜洛後，川普又嗆聲說要併吞格陵蘭，這引起了歐洲國家極大的憤怒，甚至舉行聯合軍演，表態要保護丹麥的主權完整。 要知道，格陵蘭是丹麥地的屬地，丹麥是北約的一員，美國更是北約的老大。依據北約憲章第五條，同盟國有共同防禦的義務。現在，同屬「盟邦」的老大突然要吞併其中小弟的家產，其他成員國該「共同防禦」誰呢? 針對美國川普政府試圖掌握格陵蘭一事，多個歐洲國家派遣部隊前往格陵蘭舉行聯合演習，試圖保衛格陵蘭的主權。 圖：翻攝自 騰訊網 包明說 川普要「強娶」格陵蘭，可來文的、也可來武的。文的就是花錢買，只要價錢合理，雙方你情我願，大家都沒話說；武的就是派軍隊，那可就麻煩大了。 北約一旦鬧內鬨，自己人打自己人，鬧事的又是老大，沒人可以制止，那這個維護歐洲安全的組織就會土崩瓦解新頭殼 ・ 12 小時前 ・ 56
拜會挺憲派議長議員但「拒簽協議」 陳亭妃破冰之行觸礁
民進黨台南市長初選勝出的立委陳亭妃，20日拜會挺憲派的議長邱莉莉，20多位挺憲派議員也陪同出席，雙方密室會談45分鐘後，陳亭妃丟下一句「OK啦！」即離去，邱莉莉則對陳亭妃沒有簽署由23名議員簽署的「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，表示遺憾。由23名議員簽署的「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，包括：一、秉持民進黨創黨40周年，謹記「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，堅決要求與郭信良的關係做明確的切割。二、不得輔選國民黨籍、其他黨籍及曾經批判攻擊本黨之無黨籍議員候選人。三、大選後的正副議長選舉必須尊重黨團自主，支持黨團推出之正、副議長人選。民進黨團總召李宗翰說，今天是為了民進黨團結的拜會行程，會談過程中，陳亭妃承諾黨團自主產生議長，但很可惜有23位議員連署簽名的書面聲明，她並沒有簽署，讓我們感到遺憾。邱莉莉說，陳亭妃非常誠意地來拜訪，但很遺憾沒有完全達成共識。在選舉過程中，很多市民朋友的問題，我們也希望能夠透過此次的連署，讓社會大眾比較清楚一點，但陳亭妃除了部分口頭承諾外，並沒有連署聲明。陳亭妃則強調，將安排時間正式拜會民進黨團，台南一定要贏、議員「全壘打」。更多新聞推薦台灣好新聞 ・ 22 小時前 ・ 97
「煮泡麵加蛋」被男友罵公主病！網歪樓「曬1圖」：有皇太后病
生活中心／綜合報導泡麵加點配料竟然也能成為情侶爭吵的導火線？近期有名女網友在社群發文抱怨，自己吃泡麵時習慣打顆蛋，卻因此被前男友貼上「公主病」標籤，兩人為此爆發激烈口角。貼文曝光後立刻掀起熱議，不少網友看傻眼，直呼「公主病、拜金女的門檻也太低了吧」，也讓不少人感慨，連吃泡麵都能被嫌棄，價值觀差這麼多，分開反而是解脫。民視 ・ 4 小時前 ・ 76
獨子弒親狂砍37刀！稱「給5千太少」 家屬怒斥：每月至少給4、5萬
即時中心／温芸萱報導新北市蘆洲日前發生震驚社會的雙屍命案，一對廖姓夫妻在家中遭人持開山刀狂砍37刀身亡。警方調查後鎖定36歲獨子涉有重嫌，嫌犯案發當天向父母要錢，雖拿到5千元仍不滿，與雙親爆發激烈爭執後行凶，犯後逃逸並藏身新莊運動公園過夜，昨晚落網。嫌犯供稱長期家庭不睦、遭嚴格管教，指母親每月僅給5千元零用錢太少，但死者家屬強烈駁斥，指死者老來得子、十分疼愛嫌犯，且每月至少給4至5萬生活費。民視 ・ 1 天前 ・ 181