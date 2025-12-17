直擊鋒明越南廠疫後自救！庫存清成、營收返常軌...自行車坐墊東協霸主，3招斷尾重生術

▲鋒明興業自行車坐墊必須經過17道工序，自製率高達9成。





25年前，自行車坐墊廠鋒明興業將生產重心移到越南，沒想到先後歷經反傾銷、暴動跟疫情。

所幸，董事長蔡文瑞急踩煞車清庫存，歷時3年調整，營運逐步回到正軌。

走進鋒明興業位於越南大登工業區的工廠，訓練有素的工人專注於眼前的工序，從裁斷、印刷到發泡、編皮，一個自行車坐墊，必須歷經6天、通過17道「關卡」，才能成為最終成品。

「每個坐墊都是師傅親手調色，再一次次把顏色推勻；編皮完全靠手工，一位技師得花半年才能真正上手。」鋒明董事長蔡文瑞領著《今周刊》採訪團隊穿梭在逾20萬坪的廠區，「我們每天都在打樣、開發，從來沒有一天間斷。」他語氣中盡是驕傲。

鋒明的車墊以自有品牌DDK銷往全球80個國家或地區，不僅稱霸東協，更擠進全球前五大自行車坐墊製造商，全盛時期全球市占1成、每年產量逾1400萬輛，累積3萬多個品項，涵蓋電動車、高級車、特技車。

成立55個年頭的鋒明，原本深耕台灣，2000年南進越南設廠。沒想到，挑戰便接踵而至。

先是2005年，歐盟對越南自行車課徵反傾銷稅，越南整車廠每年銷往歐洲上百萬輛訂單瞬間歸零，連帶影響身為供應鏈的鋒明，所幸蔡文瑞闖出一條活路，爭取到當時歐洲第二大坐墊廠的亞洲代理資格，開拓新業務。

接著2014年，五一三排華暴動重創台商，波及鋒明廠房一夕之間化為灰燼，產能全面停擺。然而，出貨卻不能停，蔡文瑞果斷決策租廠因應，迅速轉移產線，硬是在最混亂時刻讓產線順利運轉。

疫情爆單變崩盤 營收剩3成

沒想到更大挑戰還在後頭，「挺過反傾銷、熬過暴動，又遇上新冠肺炎疫情。」蔡文瑞眉宇間仍看得出那段期間的壓力與無奈。

「其實，疫情剛爆開時，生意是空前好啊！」2020年全球疫情嚴峻，民眾擔心群聚感染風險，紛紛選擇自行車代步，導致銷量大爆發。進口商、代理商天天向工廠催貨，當時「誰有貨誰就賺到」，自行車瘋狂搶手，讓大登廠的排單一度超過5百天。

為了應付暴衝的訂單，蔡文瑞加緊招工、擴充設備，「每天都被逼到極限。」當時大登廠一年產量約7百萬個坐墊，占鋒明全球產能近九成，疫情爆發後直接擴增一倍，成為當時全球單一產能最大的工廠。

但客戶下單愈是瘋狂，蔡文瑞開始覺得愈不對勁。他想著，2021年產能已是滿載，2022年訂單還繼續拉高到1600萬個，直覺告訴他，「當市場開始失控，後面一定會崩盤」。於是他當機立斷，下令業務「不准再接新客的單，已經接的能退就退」，且舊客要按過往訂單比例控量。軍令一下，業務壓力爆棚，有人被客戶罵到哭，但他堅持，「不踩煞車，後面會死得更難看。」

沒想市場反轉來得更快，同年6月，市場瞬間急凍。儘管已經喊煞車，工廠仍被庫存淹沒，蔡文瑞甚至在廠棟間加蓋走道來放貨，連產線兩側通道也堆滿貨，庫存最多時超過100萬個。

訂單凍結、庫存堆積，最明顯的衝擊就是營收大縮水。2022年下半年訂單一凍結，隔年營收直接掉到剩三分之一。

「很多業者在疫情期間經營不善，他卻愈挫愈勇很快找到生存之道。」平陽台商會長陳英明如此評價蔡文瑞。

接下來的3年，鋒明面臨艱辛的「庫存清理戰」。蔡文瑞三箭齊發，積極與客戶談判、力求把堆積如山的存貨清出去。

一是「能便宜賣的就便宜賣！」只要不違反商標權，他建議客戶盡快低價出清；二是不能降價的，在越南設法內銷；最後，「真的沒辦法，只好銷毀。」

營運見曙光 跨地產分攤風險

靠著三箭之功，鋒明今年前11月的庫存，與2022年末相比，已降超過5成。加上嚴控新訂單，存貨周轉率從高峰時的壅堵超過3個月，壓至兩個月水位，甚至比同業的平均3個月亮眼，營運逐步回歸正常。

更可喜的是，營收開始回彈，2025年營收約1500萬美元（約4.7億新台幣），接近疫前水準，明年營收可望來到1827萬美元（約5.7億新台幣）。至此，蔡文瑞放下緊繃的心情，鬆了一口氣地說，「現在已看見曙光，明年會回到疫情前的正常量，大概6、7百萬輛。」

不過，大環境仍不容樂觀，一自行車業主管提醒，儘管歐洲市場的庫存逐漸消化，但鋒明的另一隻腳、美國市場的不確定性還很高，不能掉以輕心。

蔡文瑞對於雞蛋不能放在同一個籃子愈來愈有體會，今年，他透過轉投資分散風險，在越南跨足地產開發的成效顯現。主力開發案「台灣產業發展園區」，吸引數十家台商，包含台灣上市櫃公司安普新、永信製藥等進駐，每年粗估可帶來數百萬美元的租金進帳，可說跨出成功的第一步。

鋒明興業





