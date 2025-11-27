直擊黃仁勳身影！快閃來台喝這杯手搖飲 店家嗨登AI教父美食地圖

財經中心／施郁韻報導

「AI教父」輝達執行長黃仁勳昨（27）日被捕獲現身台北街頭，身穿招牌黑色外套，他一天跑了多個地點，包括「花娘小館」、四平街挑選蜜餞、國賓飯店吃晚餐、台北通化夜市買「阿婆水果」。網友也直擊，黃仁勳到手搖飲「大茗本位製茶茶堂」買飲料，美食地圖清單又多了一項。

黃仁勳此次旋風來台，全程保密到家，疑似為私人行程。黃仁勳昨日與妻女被目擊到愛店「花娘小館」用餐，下午到台北市四平街買蜜餞。傳出黃仁勳隨後前往大直拜訪台積電創辦人張忠謀，不過行程並未獲得輝達證實。

黃仁勳現身通化夜市買水果。（圖／網友Threads＠jx181.4授權提供，未經同意請勿轉載）

黃仁勳十分重視美食，抵達台灣後，選擇的手搖飲是大茗。大茗伊通店在Threads上發文表示「歡迎蒞臨大茗台北伊通店喝茶」，有網友在Threads透露，店員表示「黃仁勳同款」飲品是冬瓜玉露青，一分糖微冰。

大茗茶堂從台中起家，使用台灣的高山茶，搭配特製的奶蓋，堅持「台灣茶的原味」，另外，蘋果玉露青、烤糖蕎麥凍奶青也都深受民眾愛戴。

