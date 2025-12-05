直擊黑狗路邊捕獲綠鬣蜥！ 「10秒內解決」驕傲叼走了

台灣近年飽受綠鬣蜥氾濫之苦，不僅農民損失慘重，也對堤防結構與交通安全造成威脅。近日一名釣客在南部釣魚途中，意外拍下黑狗捕捉綠鬣蜥的畫面，原PO表示整段過程不到 10 秒就結束，引發網友討論。

近日一名釣客在南部釣魚途中，意外拍下黑狗捕捉綠鬣蜥的畫面。（圖／非常路亞臉書）

原 PO 在臉書社團「非常路亞」分享，當時他正準備拿手機記錄搏鬥畫面，卻發現綠鬣蜥毫無反抗之力，瞬間就被黑狗咬住帶走。影片中可見，這隻黑狗外型精壯、行動敏捷，嘴裡叼著體型不小的綠鬣蜥，神情輕鬆，還小跑步離開路面。原 PO笑說：「釣魚途中看到這一幕真的很意外，還是要感謝牠清除外來種。」

影片曝光後，網友紛紛留言，語氣帶著幽默：「叫牠去屏東抓綠鬣蜥，搞不好明年就能買房」、「這樣可以下去領500了啦！」也有人表示，第一眼根本看不出是綠鬣蜥，還以為是狗狗的玩具，「這個要給牠做成三杯，好好獎勵一下。」

不過，也有網友提醒，外來種防治仍應交由專業單位進行，以避免生態與安全疑慮。原 PO 也特別補充，影片中的黑狗並非流浪犬，而是附近居民飼養的米克斯，希望網友理性發言，不要因誤會引起爭議。他強調，這只是釣魚途中遇到的意外插曲，大家以輕鬆心態看待即可。

根據林保署資料，綠鬣蜥原產於中南美洲，約在二、三十年前被人引進台灣作為寵物，後因棄養而在野外大量繁殖。成體最長可達 1.8 至 2 公尺，尾巴就佔了全長三分之二。牠們會啃食農作物、挖掘堤防，並可能闖入道路造成交通危險，屬於對生態與人類活動都有潛在風險的入侵外來種。

目前綠鬣蜥分布範圍廣泛，包含台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣與台東縣等皆有族群，其中又以高屏地區最為嚴重。各地方政府與中央單位近年持續編列預算，透過誘捕、移除與勸導飼主等方式進行管理，但仍面臨數量持續增加的挑戰。

