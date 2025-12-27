直擊！李聖傑攻蛋曾國城獻聲竟卡痰 曖昧合體「38公斤女神」身分曝光
「情歌之王」李聖傑出道26年首度攻蛋，26、27日連兩日在台北小巨蛋舉辦《One Day 直到那一天》演唱會，連兩日吸2萬人進場。這次演唱會不僅創下申請6次終於成功的紀錄，也創下首次有藝人在小巨蛋打網球的紀錄，李聖傑在小巨蛋舞台上揮動網球拍，擊出20顆有他簽名的網球，給足粉絲驚喜！
李聖傑大學時曾是網球校隊成員，後來成為網球教練，並擔任臺北市網球協會理事長，推動網球運動不遺餘力，還曾受邀擔任網球球評。當演唱到〈就是現在〉時，站在 S 舞台與啦啦隊舞者一同演唱的李聖傑，突然拿出網球拍，對著滿場觀眾揮拍「開打」，還指定「打點」從四樓包廂到三樓觀眾席統統有獎！李聖傑點名網友好友台下接球，好友拿起網球拍造型的螢光棒揮打，形成台上台下有趣的「對打」場面！
藝人好友曾國城、炎亞綸出席 韓國女歌手上台掀驚喜
李聖傑攻蛋第2天，演藝圈好友包括陳庭妮、謝佳見、小馬倪子鈞、品冠、戴愛玲、曾國城、吳建恆、米可白、高爾宣胞兄高爾賢都出席。演唱〈FACE〉橋段時，舞台上方懸掛一座巨大的面具裝置，雙眼噴射出光芒，李聖傑戴上特製面具演唱，一名神秘女高音登場與他合唱，最後揭下面具，原來是神似郭碧婷的韓國女高音Lee Yeon Ji一起上台合唱。
李聖傑表示，Lee Yeon Ji多在紐約百老匯演出，兩人6年多前因合作這首歌認識，這次小巨蛋演唱會一連兩天，Lee Yeon Ji都力挺站台。李聖傑表示Lee Yeon Ji非常自律，體重僅有38公斤，Lee Yeon Ji則笑說自己演唱會結束後，就會以狂吃來補償。
曾國城重感冒被點名清唱 丁曉雯「不忍」點評
演唱會接近尾聲時，出現一個驚喜橋段，當李聖傑在台上點名出席好友時，點名曾國城會演會唱又會主持，要他現場演唱，剛好給做旁邊的丁曉雯評分，結果曾國城興致勃勃，就算自己重感動也喝了口水努力挑戰，雖然演唱中途差點被一口痰卡住，但是充滿感情地唱完。
李聖傑馬上要丁曉雯講評，而丁曉雯也發揮自己常擔任歌唱比賽評審的功力說：「哇！在重感冒的情況下，還能把最後兩個字表現這麼好，尤其最後兩個字，可以給100分！」曾國城則是自嘲：「有聽過丁曉雯宿醉的感覺嗎！」逗得一旁的炎亞綸大笑！
〈癡心絕對〉神秘數字揭曉 閉關兩個月全力準備
李聖傑在演唱會上感性表示，為了小巨蛋演唱會，這倒數兩個月幾乎是閉關訓練的狀態，真的「很痛苦。」而安可橋段時，李聖傑被問到生涯金曲〈癡心絕對〉究竟唱了多少次？他坦言，其實自己已經有一陣子不再輕易演唱這首歌，「但在小巨蛋，當然一定要萬人大合唱才過癮。」
最後李聖傑在台上揭曉答案，他細數Day 1 演出時，〈癡心絕對〉正好是他人生中的第 10016次演唱，而今晚Day 2正是第10017次。話一出口，全場立刻爆出歡呼聲，萬人齊聲合唱的震撼畫面，也讓這首陪伴無數人走過青春與成長的情歌代表作，在小巨蛋寫下嶄新里程碑。
