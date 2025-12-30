直擊／蔡依林開唱10分鐘「搭30公尺巨蟒繞行大巨蛋」 太震撼4萬粉絲全看傻

蔡依林30日帶著「PLRASURE」世界巡演唱進大巨蛋，這次她砸1.7億台幣用巨型道具襯托她的初體驗，不止三層樓高的巨型公牛，演唱到〈梅杜莎〉時，還出現30公尺長的巨蟒，開唱10分鐘，她就登上巨蟒，目測約3層樓高，以時速將近30公里的速度，繞場大巨蛋，讓現場4萬粉絲情緒馬上陷入沸騰。

演唱會在公牛繞場後，蔡依林延續第一篇章的VCR概念，出現在子舞台的巨石陣上，她演唱〈SEVEN〉開宗明義、揭露演唱會主題，跟舞者恣意共舞後，化身「大地精靈」她，召喚出30公尺的「慾望巨蟒」高唱〈美杜莎〉。

搭乘巨蟒繞行一圈大巨蛋後，她現身延伸舞台，演唱新歌〈D.I.Y.〉，她被36位舞者圍繞，一起嗨跳慾望之舞，接續的歌曲〈I’M NOT YOURS〉也嗨翻全場，寫下大巨蛋開唱以來最震撼、最具話題性的開場橋段！而她也忍不住跟4萬粉絲打招呼，邊唱邊說「哈囉！今天晚上大家都好嗎？讓我聽聽你們的聲音！」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導