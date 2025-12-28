直擊／阿信跟F3另組新團！ 突問五月天成員這問題 怪獸妙答全場笑翻

五月天28日帶著5525+1「回到那一天」巡演，來到台中洲際棒球場開唱，這是他們睽違2年再度來到台中，五月天阿信在剛開始沒多久，演唱〈終結孤單〉等歌曲時，他們搭上紅色跑車上延伸台，就脫稿演出而被石頭爆料，石頭笑說「阿信從沒坐過前座，今天不止坐前座，還想開車」，而阿信跟F3另組新團開唱，他也問其他成員會不會吃醋？怪獸的回應讓全場笑翻。

每次的TALKING橋段，五月天總是萬哏齊發，一開場五月天阿信就用台語跟大家聊天，問「吃飽沒？感覺沒吃飽，這樣的話，今天唱短一點，我唱少一點，放你們去吃宵夜好不好？」瑪莎則在台上細數去年25年，今年26年，明年27年，笑說「我數學還是可以的」，結果被怪獸跟石頭笑。

廣告 廣告

阿信則說「今年再度來到台中，準備了滿滿驚喜」，被其他成員笑說有點沒哏，讓他忍不住笑問成員「你們又不是第一天組團，你們不會因為我組了別團，現在就覺得不跟我同一團吧？」怪獸妙回「當然不是啊！我們就是你的伴奏團！」笑翻全場；接著他們在台上爭論，自己到底是阿信的快樂小夥伴、憂鬱小夥伴還是「阿雜」小夥伴，讓阿信忍不住笑嗆其他四人「杰倫在講話的時候，小夥伴可以有那麼多意見嗎？」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導