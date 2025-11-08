直擊／顏正國告別式辦殺青宴 百位兄弟「情義重天」送行
以電影《好小子》走紅的資深演員顏正國，於上月7日因胰臟癌病逝，享年50歲。他的告別式於今（8日）上午在板橋殯儀館景福廳舉行，現場聚集了上百位親友與工作人員，送這位英年早逝的影人最後一程。
告別式會場，入口以純白花牆為造景，牆上設置了顏正國的人形立牌，他擺出招牌「好小子」姿勢，旁邊還有復古式的攝影機，風格莊嚴而溫馨。特別的是，現場花牆上寫著「顏正國殺青宴」五個字，會場內設置了大型螢幕，播放他生前的畫面，包括童星時期的模樣、後來的影視作品。禮生也穿著白色禮服，呼應顏正國的影人身份，將告別式視為他人生作品的完美謝幕。
前來悼念的工作人員皆穿上印有「情義重天」字樣的T-shirt，還有不少黑衣人到場，展現他生前的好人緣。顏正國的多年好友「鋼鐵爸」也到場，其衣服上寫著「堅持做對的事」，這句話不僅是對好友的承諾，也像是對顏正國傳奇人生的最佳註解。
國家電影及視聽文化中心董事長褚明仁到場致意，讚顏正國面對所有的磨難，但沒有自暴自棄，「感謝大家對阿國不離不棄，雖然短短人生，但每一分一秒都過得精彩，像他在監獄學書法，一筆一納都是人生的精華」。
