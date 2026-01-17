直擊／RAIN開唱大走心突卡歌嗆「怎麼不跳」 cue男粉上台：盯你到最後
【緯來新聞網】 亞洲韓流天王RAIN睽違20年二度登上小巨蛋，舉辦《2026 RAIN CONCERT〈STILL RAINING：ENCORE〉– TAIPEI》演唱會，他今（17日）除了把跳舞機搬進小巨蛋，裸上半身秀健壯肌肉，還加碼驚喜互動，把男粉絲叫上台，逼問對方「你怎麼沒一起跳起來？」爆笑互動逗笑全場粉絲。
RAIN在小巨蛋粉絲賣力演出，讓台下粉絲尖叫聲連連。（圖／陳明中攝）
RAIN直接化身 DJ站上打碟台忘情狂放打碟、連續放送6首紅遍全球的舞曲混音，當中包括〈APT〉、〈Lean Back〉、〈Crazy in Love〉、〈Crank That〉，還有麥可・傑克森的〈Billie Jean〉，甚至連近來爆紅的動畫電影《獵魔女團》插曲〈Soda Pop〉。
RAIN裸上半身開唱，演唱會上幾乎8成時間都大方秀胸肌，滿足台下粉絲。（圖／讀者提供）
RAIN今也帶來當紅招牌歌曲〈LA SONG〉，他先是喊話台下萬名粉絲跟著唱，先是不夠滿意音量，半開玩笑喊：「你們這樣我不會表演喔，反正我也表演得差不多了，可以回家了！」化身嚴格教官，見全場粉絲熱烈又唱又跳才又繼續表演。沒想到才唱了幾句，他又當場喊「卡歌」，並隨機抓了一名男粉絲上台，笑問對方：「你怎麼沒跳呢？」該名男粉無辜回：「SORRY」，逗笑所有粉絲，男粉則把握機會，跟RAIN擁抱摟腰、躺胸，超讚粉絲福利再次掀起全場尖叫。
爆笑的是，RAIN唱完〈LA SONG〉後，一連串帶來DJ秀及〈SEXY BACK〉、〈BAD BOY〉等一連串經典快歌，他又多次提到該名男粉，先是笑虧：「剛剛那名男粉絲下台後還是沒有跳，我要寫在我的日記上。剛剛應該問他叫什麼名字的！」表演完下一首歌又笑喊：「剛剛男粉絲還是沒有跳，因為我只要盯上一個粉絲，就會一直看，我會盯到最後的！」RAIN對男粉熱烈的關注目光，也被其他粉絲虧：「被記住了耶，這粉絲福利好讚。」
RAIN在小巨蛋化身嚴格教官，喊話台下萬名粉絲跳起來。（圖／讀者提供）
RAIN加碼驚喜橋段，把男粉絲叫上台。（圖／讀者提供）
