直擊／丁噹合體「無緣男朋友」！正宮台下盯場 氣喊：我的槍在哪

丁噹睽違10年重返台北小巨蛋，一連兩天舉辦「夜遊 A Night Tour」演唱會，昨（15）日首場邀請A-Lin擔任嘉賓，合唱〈失戀無罪〉、〈洋蔥〉互飆高音，展現驚人實力。今日則由丁噹「無緣的男朋友」、Energy阿弟（蕭景鴻）登台助陣；有趣的是，阿弟「正宮」Mei（邱馨葦）就坐在台下盯場，見到兩人雙手緊牽，故作吃味的反應也全被捕捉。

丁噹「夜遊」台北小巨蛋演唱會。（圖／記者鄭孟晃攝影）

丁噹與阿弟因音樂劇《搭錯車》結緣，此次「再續前緣」合作歌曲〈可以是朋友〉，並於今晚演唱會首度公開合唱。值得注意的是，演唱會場外還可見兩人身穿禮服、親密挽手的MV劇照，Mei入場時特地與看板合影，幽默翻白眼寫下「我的槍在哪」，讓阿弟笑說：「我現在在台上唱得好不自在，感覺遠方有個目光盯著我。」

Mei見到阿弟、丁噹合影，翻白眼氣喊「我的槍在哪」。（圖／翻攝自Mei臉書）

沒想到丁噹見到坐在台下的Mei，不僅一點也不擔心，還大膽提議「既然Mei在那邊，我們再近一點好不好」，接著猛誇阿弟又帥又有才華，阿弟則急忙阻止「我怕我回去不好過」，笑翻全場。鏡頭一度捕捉到Mei在台下比「槍」的搞笑畫面，不過她大方表示可以將老公暫時借給丁噹使用：「請享用，他蠻好用的。」

Mei大方將阿弟「出借」丁噹。（圖／記者鄭孟晃攝影）

〈可以是朋友〉創作者「麋先生」喆安也與團員聖皓到場朝聖演唱會，丁噹當場邀約組團，阿弟表示「可以組，但可以不要唱跳嗎，我好不容易上不用再蹲了」，現場觀眾立刻敲碗他表演Energy〈星期五晚上〉16蹲。他表示Energy將於明年1月10日、11日登上台北小巨蛋，也邀請丁噹屆時到場欣賞他們16蹲。隨後兩人合唱丁噹與五月天阿信的〈走火入魔〉，強強聯手再次掀起全場高潮。

