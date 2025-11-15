直擊／丁噹演唱會「絕美空姐」登場…竟是大咖歌后！驚喜拋重磅喜訊

記者徐珮華／台北報導

丁噹睽違10年重返台北小巨蛋，一連兩天舉辦「夜遊」攻蛋演唱會，今（15）日首場不僅邀來黃霆睿、琳誼擔任開場嘉賓，金曲歌后A-Lin也登台助陣。丁噹表示今晚準備了相當豐富的歌單，「但有一首歌，我常常去KTV唱」，隨即與A-Lin飆唱神曲〈失戀無罪〉、〈洋蔥〉，掀起全場高潮。

丁噹舉辦「夜遊」台北小巨蛋演唱會。（圖／相信音樂提供）

A-Lin今晚以全身黑「阿聯酋空姐」造型登場，讓丁噹忍不住激讚「太美了吧」，她則笑回：「謝謝，我剛剛才下班，沒看到我很像空姐嗎？謝謝丁噹邀請，我今天是空姐的裝扮，有空可以來我的飛機坐一下！ 」兩人牽手走向台前，A-Lin裙裝一路開衩到大腿根，絕美狀態獲得盛讚。

丁噹接著問道「一個人有時候會不會很孤單」，A-Lin大方表示「不會，有丁噹我就不孤單了」，接著話鋒一轉詢問「妳可以為我煮一碗湯嗎？我想要一層一層剝開的洋蔥湯」，兩人隨即合唱〈洋蔥〉，互飆高音展現超強鐵肺。

演唱會尾聲，丁噹回首出道18年的心路歷程，感謝所有歌迷讓她今、明兩場雙雙完售。接著她驚喜公布「夜遊」夜未眠巡迴演唱會，將於明年4月18日前進高雄巨蛋開唱，門票11月29日中午12點拓元售票系統正式開賣，消息一出讓台下1萬名歌迷全都暴動。

