直擊／丁噹「無緣的男友」是他！2人又牽又抱公開放閃 正宮現身狂噴怒火

丁噹甜牽阿弟冒粉紅泡泡。鄒保祥攝

丁噹連2天舉辦「夜遊」小巨蛋夜未眠演唱會，今（16日）第二場，驚喜邀來夯團Energy成員蕭景鴻（阿弟）助陣；2人以溫暖嗓音，首度公開合唱新歌〈可以是朋友〉，丁噹與阿弟在台上不僅牽手擁抱，還四目相交掀起甜蜜氛圍，當場打翻阿弟老婆Mei的醋罈子，正宮坐在台下火冒三丈，怒問2人「為什麼要一直牽手」？

丁噹與阿弟於音樂劇《搭錯車》結緣，2人今攜手演繹〈可以是朋友〉，阿弟唱畢問：「今天來到這裡，奇妙是為什麼（小巨蛋）外面的招牌有我的照片，照片裡妳還牽著我，然後我太太就站在招牌下，拍了一張翻白眼的照片，搞得我現在在這裡唱得好不自在，感覺遠方有個目光在盯著我。」他趕緊向今晚坐在台下的愛妻Mei喊話：「老婆！我們沒有在一起啦，我們只『可以是朋友』。」逗笑全場！2人隨即再送上〈走火入魔〉，溫馨氛圍瀰漫整場。

丁噹與阿弟美聲飆唱掀演唱會高潮。鄒保祥攝

丁噹為四度攻蛋事前精心準備，中場化身「白紗光之女伶」，獨自登上三米高升降台，帶來充滿靈性與神聖氣息的「薩滿鼓」演出，低沉有力的鼓聲直擊心靈深處，每一次敲擊都帶來共鳴與振動，搭配丁噹穿透靈魂的深沉呼喚，震撼現場上萬觀眾。

她更化身「銀光慶典女王」，深V領口搭配銀光流蘇，勾勒出若隱若現的完美身形，攜手劇團與舞者大陣仗登台演唱〈想戀一個愛〉，唱到動情時，丁噹更為台下一對交往1年多的情侶獻上祝福，「手牽手，不管多遠不管去哪，都要彼此相愛、呵護彼此，一起走到永恆」，氣氛感人。

丁噹16日在小巨蛋舉辦第2場演唱會。劉耀勻攝

節目後段〈叮叮噹〉音樂一響起，全場站起來跟著節奏舞動，接著〈全世界不懂無所謂〉、〈我就是喜歡這樣〉一首接一首的high歌，丁噹沿著環形舞台穿梭，與歌迷近距離互動，將熱情推向最高點。安可橋段更是經典連發，丁噹接連送上〈好難得〉、〈身不由己〉及〈手掌心〉等歌，為連2天台北小巨蛋演出留下圓滿回憶；緊接著，丁噹將於明年4月18日移師高雄巨蛋開唱，門票11月29日拓元售票系統全面啟售，

丁噹連2晚攻蛋吸引爆滿歌迷欣賞。劉耀勻攝



